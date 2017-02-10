DEVLETİNİ VE MİLLETİNİ SEVMEK

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Kanun Hükmünde Kararname ile 330 akademisyenin üniversitelerdeki görevlerine son verilmiş olması haklı ve yerindedir. Bazı çevreler bu kimseleri masum göstermeye çalışsalar da bunun böyle olmadığı açıkça bellidir.

Üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenler terör örgütü PKK’yı masum göstermek için bir bildiri imzalayarak kamuoyuna yayınlamışlardı. Pekiyi bu bildiride neler vardı aşağıda sıraladım, bir görelim:

-Güneydoğunun İl ve İlçelerinde terör örgütü PKK’nın kazdığı çukurlara destek vermişlerdi.

-PKK ile yapılan mücadele de devleti katliam yapmakla suçlamışlardı.

-Terör örgütü PKK ile vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canı pahasına mücadele eden Kahraman Mehmetçiklerimize karşı katil ifadesini kullanmışlardı.

-PKK terör örgütünün katliamlarını görmezlikten gelerek onları masum göstermeye kalkışmışlardı.

-PKK’ya karşı mücadelenin devamı halinde devletin tüm kurumlarında isyan çıkarma tehdidinde bulunmuşlardı.

Yukarıda sıralamış olduğum bunca teröre destek suçundan sonra böyle akademisyenleri bu millet ödediği maaşla beslemek zorundamıdır?

Kandil’de ki hainlerin alçakların emdirene uyarak bir araya gelen çeşitli üniversitelerdeki akademisyenler yayınladıkları ortak bildiri ile güvenlik güçlerimizi “katil” 40 bin kişinin katili olan terör örgütü PKK’yı “masum” ilan etmişlerdi.

Devletimizi suçlayan bildiride imzası bulunan akademisyenlerin görev yaptığı üniversitelerin başında Marmara Üniversitesi, Teknik üniversite ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi başta gelmekteydi. Marmara üniversitesinde terör örgütü için bestelenmiş şarkılar söylenerek halaylar çekilmekte idi. Teknik Üniversite “terörist yemini” akademisyenlerin toplantılarında hep bir ağızdan tekrarlanmaktaydı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ise tertip edilen gösterilerde terör örgütünün güçlü olduğuna dair imajı oluşturmaya çalışılmaktaydı.

Teröre destek veren akademisyenlerden bazıları çalıştıkları üniversitelerde kendileri gibi düşünmeyen öğrencilere düşük puan vererek baskı altına alma gayreti içine girmişlerdi. Terör örgütü PKK’nın PYD destekçisi olan akademisyenlerden Önder Çakar isimli şahıs illegal yollardan örgüte katılarak silah eğitimi aldıktan sonra güvenlik güçlerimize karşı girdiği çatışmada yaralanmıştı.

Kanun Hükmünde Kararname ile teröre destek veren 330 akademisyenin üniversiteleriyle ilişiklerinin kesilmiş olmasına CHP ile HDP fikir özgürlüğü diyerek karşı çıkmaktalar. CHP sözcüsü Selin Sayek Böke terör destekçilerinin kapı önüne konulmalarını “Sinsi bir Kanun Hükmünde Kararname” ifadesinde bulunmuştur. Kılıçdaroğlu ihraç olayına şiddetle karşı çıkarak akademisyenler için kendi belediyelerinde istihdam edilmeleri için parti yöneticilerine talimat vermiştir.

Üniversiteleriyle ilişiği kesilen akademisyenler bildiri yayınlarken devletine karşı kafa tutmanın ve PKK terör örgütüne methiyeler dizmenin mutlaka bir bedeli olduğunu önceden bilmeleri gerekirdi. Şimdi sağdan soldan yardım talebinde bulunsalar da bunun verilen kararı değiştirmeyeceği gün gibi aşikardır…