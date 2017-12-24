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Devrim Şehidimiz Kubilay’ı Saygıyla Anıyoruz

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Zekiye Bacaksız

87 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930'da öğretmen-asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Cumhuriyeti yıkmak amacıyla ayaklanan şeriat yanlılarınca Menemen'de katledildi. Kubilay'ın yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki de şehit edildi.

Ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk 28 Aralık’ta yayınladığı başsağlığı mesajında “Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kublay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.” ifadelerine yer vermiştir. Kubilay'ın katledilmesi, Cumhuriyet'e olan inanç ve bağlılığı daha da kuvvetlendirmiştir. Kubilay, ulusumuzun gericiliğe ve karanlığa karşı başlattığı savaşın simgesi olmuş, “Devrim şehidi” kimliğiyle ölümsüzleşmiştir.

Kubilay'ı acımasızca katleden zihniyetin günümüzdeki temsilcileri bugün yine işbaşındadır. Cumhuriyet ve aydınlanma düşmanı gerici zihniyet, emperyalist devletlerin iş birliği ile laik Cumhuriyeti yıkma hayallerini hayata geçirme hevesindedir.

Ancak dün olduğu gibi bugün de; saltanat ve hilafet özlemi ile halkın dini duygularını sömürenler, Cumhuriyetin sarsılmaz ve kudretli temelleri karşısında çaresiz kalacak ve amaçlarına ulaşamayacaklar. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni asla yıkamayacaklar. Bunun en büyük teminatı olan bizler; Cumhuriyet ve laikliği savunmak için emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin karşında durmaya aynı cesaret ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Menemen Olayının hemen ardından devrim şehidi Kubilay ve iki bekçi adına dikilen anıtta yazıldığı gibi: “İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.”

Bu duygu ve düşüncelerle devrim şehidimiz Kubilay’ı minnetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

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