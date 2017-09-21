Mamak Belediyesi tarafından yürütülen, ilçede ikamet eden 25-45 yaş arasındaki Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerini Sağlaması..

Mamak Belediyesi tarafından yürütülen, ilçede ikamet eden 25-45 yaş arasındaki Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerini Sağlaması ve Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Farkındalığın Artırılması Projesi , programı kapsamında 120 kadın MEB onaylı sertifikalarını aldı. 524 başvuru arasından seçilen 120 kadın , Mamak Belediyesi’nin Aile Merkezlerinde 432 saat eğitim alarak program sonunda birer çocuk bakıcısı oldu. 191 bin Euro’luk projeyle yeni meslek sahibi olan kadınlar sertifikalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün elinden aldı. Avrupa Birliği Destekli projeye katılan kadınların istihdamı için kurulan www.mamaktaevdecocukbakimi.com adlı web sitesi bakıcı arayanlarında yeni adresi oldu.

Eğitimin her yerinde olmak zorundayız

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen hibe programının sertifika töreninde konuşan Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Eğitimin her yerinde olmak zorundayız. Özellikle hanımlarımızın eğitimi söz konusu ise onların her daim yanındayız. Bu konuda yerel yönetimler klasik belediyeciliğin artık önüne geçerek sosyal belediyecilik kavramını tam olarak uyguluyor. Dolayısı ile Avrupa Birliği fonlarını kullanarak, kadınlarımıza verdiği destekten dolayı başta Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü ve belediye çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

9 yılda 16 proje gerçekleştirdik

Mamak Belediyesi olarak yürüttükleri 4 AB projesinin maliyetinin 2 Milyon TL’yi bulduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Avrupa Birliği projeleri yeni başlayan bir süreç değil, Mamak Belediyesi olarak 9 yılda 16 proje gerçekleştirerek bu alanda gerçekten önemli bir başarıya imza atmış bulunmaktayız. Bu ülkenin toplumun kalkınmasında kadın faktörü çok önemli. Kadınlarımız ne kadar eğitimli olursa ülkemizin geleceği o kadar güçlü olacak. İşte bu yüzden aile merkezlerimizde de bütün mesaimizi hanım kardeşlerimize vererek, sizleri donanımlı hale getirmek asıl hedeflerimiz. 9 yılda hizmete sunduğumuz 13 aile merkezlerimizin sayısını her yıl yenilerini ekliyoruz. Bu günde bu tablo verilen hizmetlerin ne denli doğru olduğunu göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Proje kişinin kendisinin farkına varmasını sağlıyor

Projeye tavsiye üzerine başvurduğunu ifade eden Güley Olcar (33), aldığımız eğitimler neticesinde bugün sertifikalarımızı aldık. Eğitimlerde, kişisel gelişimden, bilgisayar eğitimine kadar birçok alanda eğitim gördük. Proje sonrası ise danışmanlar sürekli bizlerle irtibat halinde oldu. Akabinde ise iş başvurularında bulunmaya başladım. Şimdi bu proje sayesinde sıfırdan gelip meslek sahibi oldum” dedi. Arkadaş vesilesi ile projeye başvurduğunu belirten Döndü Ürküp (30), “Bu konu hakkında bilgi almam gerektiğini düşündüm ve başvurdum. Buradaki eğitimlerde iletişimin ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Bana en büyük artısı ise diksiyon oldu. Genel olarak ise bu proje kişinin kendisinin farkına varmasını sağlıyor” dedi. Sertifika töreninde Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin eşlik etti.