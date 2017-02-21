DIGITAL PLANET TÜRKİYE’YE E-DÖNÜŞÜM’Ü ANLATIYOR

İlhan Cantürk

Türkiye’de e-dönüşüm sektörünün en kapsamlı platforma ve en yüksek işlem hacmine sahip özel entegratör şirketi Digital Planet, tüm Türkiye’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere e-dönüşümü anlatmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Esenyurt’ta serbest muhasebeci ve mali müşavirlere e-dönüşüm’ü anlatan Digital Planet, mart ayında Çanakkale, Trabzon, İstanbul (TESMER), nisanda İsparta, Eskişehir, Kayseri, Burdur, Samsun, Bilecik, mayıs ayında ise Ankara’da e-dönüşümü anlatacak.

Bugüne kadar e-dönüşüm sektöründeki faaliyetleriyle öncü olan Digital Planet yetkilileri, toplantıda 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe girecek "İhracatta e-Fatura Uygulama Zorunluluğu" konusunda yapacakları interaktif sunumlarının yanı sıra e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda da bulunacak.

Yeni ürünleri e-Yedekleme ve e-Mutabakat hakkında etkinlik çerçevesinde bilgi verecek Digital Planet yetkilileri, e-Yedeklemenin önemi ve olası kayıplarda cezai işlemler, ihracatta e-Fatura uygulaması, GİB portal kullanımının avantaj ve dezavantajları konu başlıkları altında tüm katılımcıları bilgilendirecek.

Özel entegratör seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve katma değerli çözümlerle özel entegratörlüğe ilişkin detayların da paylaşılacağı seminerlere katılmak isteyen SMMMO ve Ticaret Odaları’nın üyelerine ücretsiz giriş hakkı sunuluyor.

Tüm Türkiye’ye e-dönüşümü anlatmaya devam eden Digital Planet, bu bilgilendirme toplantılarını hız kesmeden farklı illere de taşıyarak muhasebecileri, mali müşavirleri, işletme ve kurumları e-dönüşüm ile ilgili yeni fırsat ve çözümlerle tanıştırmayı hedefliyor.

Digital Planet Hakkında:

Digital Planet, yeni teknolojilerle iş dünyasına inovatif çözümler üreten bir ar-ge şirketi olarak 2000 yılında faaliyetlerine başlamıştır. “Kişiselleştirilmiş Akıllı Doküman” kavramı altında ilk yüksek sıkıştırmalı dijital doküman arşiv teknolojisini Türkiye ile tanıştırmış, NetVault isimli bu ürününü yurtdışına ihraç etmiştir. Yurtdışındaki çalışmalarının büyük bölümünü gerçekleştirdiği Londra’da bir ofisi daha bulunmaktadır. Türkiye’de e-Fatura resmi olarak kullanılmaya başlanmadan önce, Türk Telekom ile birlikte yürüttüğü işbirliği çerçevesinde e-Fatura konseptini Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirmiş, e-Dönüşüm sürecinin gelişmesine öncülük ederek e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv çözümlerinin diğer kurumların hayatına hızla girmelerinde aktif rol oynamıştır. Kurum içi süreçleri değiştirmeden, ERP sistemleriyle doğrudan entegre çalışan maliyet avantajlı özel entegratörlük hizmetlerinde e-Bilet, e-Yedekleme, e-Mutabakat gibi yeni ürünler ile çözüm yelpazesini günün gereksinimlerine uygun olarak geliştirmektedir. e-Dönüşümün ötesinde hizmet anlayışını 5G, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) çatısı altında günümüzde hızla artan veri boyutlarının yönetilmesi teknolojilerinde çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde sürdürmektedir.