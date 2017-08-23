Dikili bir ağaçları bile yok! Atıl arsa ve binalar

Ergün Aydoğan

Erdoğan’ın kendisinden önceki dönemleri suçlamaya yönelik çok sık kullandığı ‘bunların dikili bir ağacı bile yok’ sözü artık klasik haline geldi.

Tabi insan haklı olarak merak ediyor; bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarlar içinde en çok özelleştirme yapan, AKP iktidarı. Özelleştirmelerden en çok gelir elde eden, AKP iktidarı. Peki nasıl oluyor da her cümlenin başına ‘bunların bir dikili ağacı bile yok’ deniyor. Bu sata sata bitiremediğiniz varlıklar nasıl elde edildi? Gökten yağmadı değil mi…?

Şimdi durduk yerde, siyasi gündem bu kadar yoğun iken, bu nerden aklımıza düştü. Geçtiğimiz günlerde Dünya gazetesinde Mehmet Kaya’nın haberi aklımıza bu deli düşünceleri getirdi. Ve tabi Erdoğan yine ‘bunlar bugüne kadar yapmış ki, dikili bir ağaçları bile yok’ nakaratını tekrar etti.

Neymiş bu haberin içeriği; Maliye Bakanlığı, vergi dışı gelirleri artırmayı amaçlıyormuş. Bunun içinde bir paket üzerinde çalışıyormuş. Pakette özelleştirme kapsamı dışında bulunan kamu kuruluşlarının arsa, arazi, bina gibi atıl varlıklarının değerlendirilmesine ağırlık verilecekmiş.

Atıl deniyorsa öyle, değersiz, beş para etmez varlıklar değil. Tam aksine yıllar önce kamunun edindiği, hızlı şehirleşme sonrası şehir merkezlerinde kalan, çok değerli hale gelen, yani ‘kupon’ araziler, arsalar, binalar…

Maliye bürokrasisi ve Bakan Ağbal açık veren bütçeyi, bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutabilmek için kamu arsa ve arazilerinin satılmasıyla hedefi yakalayabileceklerine inanıyor.

Özelleştirme İdaresinin (ÖİB) portföyünde çoğunluğu Maliye hazinesine ait 1038 adet arsa. Maliye Hazinesi ve özelleştirilen, özelleştirme portföyünde bulunan kuruluşlardan gelen 629 adet arsa bulunuyormuş. Toplam arsa portföyünün sayısı 1667 olarak dikkat çekici bir sayı.

Referandum döneminde kurulan varlık fonuna devredilen gayrimenkullerin toplamı 2 milyon metrekare dolayında.

Maliye’nin kamu gayrimenkul yönetiminde iyileştirme modeli. Çok sayıda kamu taşınmazı, özel sektör ya da kamu kuruluşunca kiralanmış durumda. Lojmanlar olmak üzere, kamunun taşınmazlarının kiralarının artırılmasıyla da hızlı gelir artışı bekleniyor. Turizm bölgeleri, İstanbul, İzmir gibi büyük metropollerde çok sayıda özel sektör işletmesi, kamu arazilerinin kiralanması yoluyla kurulmuş. Şimdi artırılabilirse kiralar artırılacak veya satış yoluna gidilecek.

Gün geçmiyor ki basında her gün bir haber; yerleşim yerlerindeki askeri tesisler, falanca kamu kurumu, filanca kuruluşlar, hastaneler, okullar şehir dışına çıkarılacak…

Nasılsa, büyük metropol merkezlerinde kalan ve de çok değerli hale gelen bu ‘kupon’ arsa, arazi ve binalar satılacak. Sonra gelsin paracıklar…

Bütçe açığı düşürülecek.

Önceki devlet yönetim anlayışı; taşınır ve taşınmaz mülklerin kamu mülkiyetinde olması esas iken. Neoliberal siyasi iktidarların yönetim anlayışı ise var olan kamu mülkiyetlerine nakte çevirmek, taşınır ve taşınmazların mülkiyetine sahip olmak yerine; kiralama yoluyla hizmet üretmek, varlığını sürdürmek. Bu model kamunun mülkiyetsizliğine yol açarken, siyasi iktidar çevrelerine kamu eliyle rant aktarma modelidir. Bu ekonomi modeli sürdürülebilir bir ekonomi modeli değildir.

Dikili ağacı olmamakla eleştirdikleri CHP döneminde yapılanları, AKP’nin iktidara geldikten sonra sattıklarını yazmaya kalksak sayfalar almaz.