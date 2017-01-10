DİKKAT SOKAKTA TECAVÜZ VAR!

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti ve vahşi bir tecavüz haberiyle sarsılıyoruz. Bu sefer ki tecavüzün adresi Başkentimiz Ankara'da bir özel halk otobüsü. Ankara Etimesgut’ta bir kadına, bindiği özel halk otobüsünün şoförü tecavüz etti. Kadının şikayetinin ardından şoför İbrahim T. tutuklandı.

Mersin'de bindiği minibüs şoförü tarafından tecavüz edilmek istenen ve sonra da vahşice öldürülen Özgecan Aslan'dan sonra artan toplumsal duyarlılık kısa bir süre sonra ne yazık ki etkisini kaybetmiştir. Çünkü, kadınlarımıza, çocuklarımıza cinsel taciz, tecavüz hız kesmeden devam ediyor. O yüzden de toplumumuz, kadına yönelik şiddet ve tecavüz olaylarına karşı duyarlılığını yitirmiş ve bu tür olayları kanıksar olmuştur. Zaten tecavüz olayının gündeme girebilmesi ve tepki çekmesi de tecavüzcü tarafından uygulanan her hangi bir vahşet vb. bağlı. Bu şekilde gerçekleşen olayda bir kaç gün konuşuluyor ve yine maalesef kısa süre içinde unutulup gidiyor.

Taciz ve tecavüz olaylarının caydırıcılığı ile ilgili yasalarımızda cezai yaptırımların yeterli olmaması ve "iyi hal, rıza vb." indirimlerin olması, ne yazık ki bu tür olayların artmasına neden olmaktadır. Bu olayda da her zaman ki bildik ifade ile karşılaşıyoruz. Tecavüzcü, “Kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmek istedi. Sonra vazgeçti ve ‘Bırak yapma’ dedi. Bana daha önce ‘Seni seviyorum’ dediği için zorla tecavüz ettim” diyerek ‘rıza’ iddiasına sığınarak olaydan sıyrılmaya çalışıyor.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, son 10 yılda şiddet, taciz ve tecavüz suçlarında 14 kat artış olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde, kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor. Türkiye genelinde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların büyük bir çoğunluğu (yüzde 89) kurum ya da kuruluşlara başvurmadığı tespit edilmiş.

Çünkü toplumun kadınlar ile ilgili olumsuz değer yargıları bunu engellemektedir. Bu tür olaylarda gerçekleştiğinde "gece o saatte orada ne işi varmış", "mini etek giymeseymiş" vb. söylemler ile o kadına karşı uygulanan linç girişimi ve en önemlisi de tecavüz edilen kadının "kirlenmiş" olduğu ve öldürülmesi gerektiği gibi düşünceler ve davranışlar, kadının yaşadığı bu olayı gizlemesine neden olmaktadır.

Birleşik Kamu İş olarak; Tecavüzün normalleştirilmesine ve günlük hayatın bir parçası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Tecavüz kadınların bedenlerine değil, cinsel hak ve özgürlüklerine, doğrudan kişilik hak ve özgürlüklerine bir saldırıdır, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. AKP İktidarını, kadınlara işlenen suçlar konusunda etkili bir adım atmaya davet ediyoruz.

TECÜVÜZ İNSANLIK SUÇUDUR!

SUSMA HAYKIR, TECAVÜZE HAYIR!

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU

ANKARA İL TEMSİLCİSİ

AYŞE BİLGİ