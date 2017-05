DİKKAT YOLDA KAMYON VAAAAAAR

Bülent Ertekin

"Ne çekiyorsak şu kamyonlardan çekiyoruz birader, gün geçmiyor ki bir kamyon yada kamyonların faciasını duymayalım, okumayalım.

"Ne olacak bu kamyonların hali böyle.

"Öyle deme be abi bazende iyi işler çıkarıyorlar haksızlıkta yapmayalım bu yolların emekçilerine hani

"hadi canım neymiş o iyi güzel işler.

SUSURLUK...

Bizim ülkemizin güzel yerleri çok hemde çok olduğu gibi güzel insanlarıda ziyadesi ile çoktur hemde tasavvur edemeyeceğimiz kadar..

Mekan bir çay ocağı.

hani bir dakikada hükümetlerin yıkıldığı yeniden güçlü iktidarların yapıldığı mekan yada mekanlar.

Aslında Ahmet amca ile Hacı Mehmet abinin bu konuşmalarında haklılık payı yok değil. Gerçektende her günü özellikle hayatı karayollarında sürücü olarak geçirenler ne çekiyorsa şu kamyonlardan çekiyor. Bunlardan bir taneside benim dersem herhalde kendime haksızlık etmemiş olurum. Artık nerde bir kamyon görsek DİKKAT YOLDA KAMYON VAR komutu ile yolumuza devam edeceğiz ediyoruz da.

​3 Kasım 1996'da Kuşadası'ndan yola çıkan ve Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı 06 AC 600 plakalı 600 SEL Mercedes marka otomobil, Balıkesir'in Susurluk'taki "Havaalanı" mevkiinde Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpıştı

Yeni bir haber dün 10 MAYIS 2017

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, bu sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdi. Kazada Başsavcı Alper'in koruma polisi ise yaralandı. Alper'in öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, suikast ihtimali de değerlendiriliyor.

Şimdi biraz dikkatlerinizi bu iki habere ve kazaya verin.

Bir araç üstelik mercedes-benz içinde bir döneme damga vuran bürokrat milletvekili, ve bir kamyon

İkinci haber gene bir makam aracı gene mercedes-benz. İcinde gene bir bürokrat, kanlı bir ihtilalin askerlerine yardakçılarına ilk soruşturmayı açan cesur yürek bir vatan evladı.

Her ikiside kamyon

Her iki kazada şaibeli

Her iki kaza veya suikast aydınlatılmayı bekliyor.

Gene içeride ki GLADYO veya DERİN DEVLET bir türlü temizlenemeyen virus yada virüsler.

Artık araçların yanında panzerle

Araçların yanında kirpiler

Araçların üstünde dronlar

Araçların çok çoook üzerinde İHA ile yola yollara çıkacağız galiba?

Ya birde çok merak ediyorum? Bu bir tesadüf desem mümkün değil zira inanıyor ve iman ediyoruz ki inancımıza göre hiçbir şey tesadüfü değildir. Bu tür faili mechuller hep mi denizliden çıkar. nasil bir yer nasıl bir memleketmiş yahuu. Haa bu arada bende yarı DENİZLİ li olarak çok ama çok üzülüyorum.

DİKKAT YOLDA KAMYON VAR

Hay Allah verilmis sadakamız varmış.

Ucuz atlattık çok şükür

birader plakayı alabildin mi

Sanki yirmi gibiydi birader (!)