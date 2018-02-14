DİKTATÖR KİMDİR ÖZELLİKLERİ VE SONRASI…( 1)

Müslüm Aslan

Çoğu zaman günlük hayatımızdaki tartışmalarda ve çekişmelerde fikirlerimizi, yaklaşımlarımızı dayatıp hakim kılmaya çalıştığımızda yada daha değişik şekilde gelişen dinlememezliği yada kendini okuma merkezli fikirsel olarak ısrarlıca sergilenendeğişik zaman ve durumlarda birbirimize “narsiztsin”, “anti-demokratsın”, “diktatör” sün gibi ithamlarda bulunulduğuna tanık olmuşuzdur. Siyaset ve gündelik hayatiç içe ve etkilerler. Ama birebir sarfedilen belirlemelerin temellerinden çok yoksun ve rahatlıkla kullanıldığını söylemek istiyorum. Çünkü her birinin gerçek anlamda yerini bulması için bünyesinde taşıdığı çok şey var. Bizim özelikle üzerinde durmak istediğimiz diktatör(lük).

Evet, Siyaset ile gündelik yaşam dili birbirinden kopuk değildir verip aldıkları bir çok şey var. Kişilere, gruplara, ufak, büyük güçlere ve iktidarlara bunu diyebilmek için gerçek manada bunun anlamını biraz bilmek, açımlamak ve somutlaştırırsak bu belirlemeyi nerede ne zaman nasıl kullanmak gerektiğini netleştirmek gerekir. Bunun için ilkin diktatörün anlamını bilmek lazım.

“Diktarörün sözlüksel anlamlarının bazıları

“-Dikta Heveslisi, Zorba Devlet Başkan, Otoriter Başkani: Siyâsî Ve Idârî Yetkileri Elinde Bulunduran.

-Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış kimse. Otokrat, tek başına yöneten.

-Zorba, buyurgan. Dikte eden, emir veren. Mutlak üstünlüğü bulunan yönetici. Yönetimin tek bir kişide bulunduğu sistemdeki yönetici.

-Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid.”…Ve genel anlamıyla “Diktatörlük bir yönetim biçimidir ve siyaset biliminde tanımı vardır bu tanıma uyan yönetimlerde diktatörlüktür”.

Kişinin resim çizmesi, şarkı söylemesi daha değişik sanatsal ve kültürel yönlerinin olması, edebi- romantik olmaları onları diktatör listesinden düşürmez. Çünkü kişilik içinde tezzatlık kadar bir çok özellik barındırır ama baskın gelen ve damgasını vuran kişilik ve pratiksel özellikleri vardır, bütün diktatörlerin.

Diktatörler demiş iken aralarında en fazla adından sözettiren ve tarihe adını zorbalıkla yaptığı katliamlarla yazdıran Hitleri anlatmak ve özelliklerine değinerek yazımızı sürdürelim.

Onu anlatmak ve özellikleri ile anlatmak diktaörlerin siyasal yaşamlarındaki pratiklerini özellikleri ile sergiler ve kafamızda diktatürlük tablosunu çizecektir.

Hitler;

“Avusturya asıllı Alman politikacı, siyasi lider, teorisyen ve devlet adamı nasyonal sosyalizmin kurucusu. 12 yıl boyunca Almanya’yı bu öğretiyle yönetmiştir. Bir politikacı ve asker olmanın yanı sıra ressam ve yazar idi. 1933’ten itibaren Almanya Şansölyesi, 1934’ten itibaren ise ölümüne kadar Almanya Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu iki görevi “Führer und Reichskanzler” unvanını kullanarak bir arada yürüttü.

İnsanları çabuk etkiliyebliyordu.

Hitler'in üstün bir insan olduğu lanse ediliyor, konuşmalarındaki tavırlarıyla bunu, onu dinleyen kitleye hissettirmeye çalışıyordu. Çoğu NSDAP yöneticisinin onu saplantılı bir biçimde benimsemesi ve bu yöneticilerin halkla bir araya geldiklerinde kendi iç yapılarının Hitler'e bağımlı olduğunu bariz şekilde göstermesi yapılan propagandanın etkilerindedir. Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hermann Göring, Hitler için şöyle demiştir:

“Vicdansızım ben. Benim vicdanım Adolf Hitler'dir.”

Mimik ve jestlerini ustaca kullanan, konuşmalarında hangi hareketleri yapacağına saatlerce çalışır ve bunları fotoğraflarla kayıt altına alırdı. Mücadeleci bir kişilik sergilemeye çalışıyor ve üstün niteliklere sahipmiş izlenimi vermek için vücut dilini etkin bir biçimde kullanıyordu. Sert bakışlar, ani hareketler ve uzun konuşmalar propaganda amacı ile yapılan ayrıntılardı. Kendisini yanılmaz, hata yapmaz bir lider olarak göstermeye çalışıyor, eskiden savunduğu görüşleri halen sıkı sıkıya savunduğunu belirtiyordu.

Saplantılarla dolu hayatında sanata çok önem vermiş, özellikle resim konusunda kendisini otorite olarak kabul etmiştir. Annesinin ölümünden sonra sulu boya resimler yaparak otel odalarında yaşadığı biliniyor, kazandığı parayla müzeleri geziyor, umarsızca parasını tüketiyordu.

Opera müziğine saplantılı derecede hayrandı.

Ölümsüzlük hissi Hitler'in başka bir saplantısıdır. Bu fikre, ondan önce doğan kardeşlerinin ölmüş olması yüzünden kapılmış olabilir. Diğerleri ölürken kendisinin hayatta kalması özel olduğu hissini uyandırmıştır. Kendisini ilahi koruma altında görmesini sağlayan dayanaklardan biri de I.Dünya Savaşı'nda cephedeyken içinden bir sesin yerinden kalkıp başka bir yere gitmesini söylemesidir. Bu içsel sesten sonra bir bombanın terk ettiği cepheye düşmesi ve oradaki arkadaşlarının ölmesi inandığı düşünceyi saplantılı hale getirmesine sebep olmuştur.Hitler'e 42 kez suikast girişiminde bulunulmuştur.

Siyasal yaşamında telafuz ettiği bazı sözleri Hitler’in;

“Asla yalan söylemedim, asla başkaları gibi gerçekleşmeyecek şeyler vaat etmedim. İşte bu yüzden insanlar benden nefret ettiler.

”Ben Avrupa'nın son umuduydum.”

”Biz halkımız için dünyayı karşımıza aldık!”

Dr. Henry A. Murray, savaş öncesi Harvard Psikoloji Kliniği Direktörüydü. Murray, 1938’de yayımlamış olduğu bir raporda Hitler’in kişiliğini “tepkisel narsizm (counteractive narcism: Olaylara karşı koyan, tepkisiz kalmayan kendini beğenmiş kimse)” olarak tespit etti.

Dr. Murray’e göre bu tür kişilik yapısında olanlar, gerçek veya hayalî düşmana karşı söz, hakaret veya dürtü ile kolayca uyarılabilirler: Eleştiriye tahammülleri yoktur. Karşısındakine asla tolerans tanımazlar, hoşgörüsüzdürler. Şükran duygusundan yoksundurlar. Kendilerini ifade etme becerileri zayıftır. Başkalarını küçümsemekten, kabadayılık etmekten çok hoşlanırlar. Her olayda suçu başkalarına atma eğiliminde olurlar. İntikam isteğiyle yanıp tutuşurlar. Yenilgiyi kabul etmezler. Aşırı ölçüde bencildirler, daima kendi çıkarlarını düşünürler. Kendilerini çok beğenirler ve kendilerine çok güvenirler. Şaka yapma yetenekleri yoktur.

Hitler’in iktidarda kaldığı 12 yıl boyunca Almanlar sadece Hitler “ağızları açık” dinlenilmiş Hitler’i Tanrının Alman Milletine lütfu olarak görmüşler, kutsamışlardır. Özellikleri öylesine yüceltilmiştir ki; Hitler’in yönetimdeki hataları görülmemiş ya da propaganda makineleri tesiriyle görülememiştir. Kaçınılmaz son ise Alman Milletinin tarih önündeki utancı ve felaketi olmuştur.”