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Dış Mekan LED’lerde En İdeal Çözümler

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Dış Mekan LED’lerde En İdeal Çözümler
Outdoor LED Ekran olarak da bilinen Dış Mekan LED Ekran çözümleri için en ideal uygulamaları gerçekleştiren Fetih LED en yeni teknolojileri Türkiye ile tanıştırıyor.

Led ekran nedir? diye sorduğumuzda kabaca televizyon ya da bilgisayar ekranına benzeyen sistemler olduğu söylenebilir. İstenilen büyüklükte üretilebilen LED ekranlar, harici bir medya ortamından aktarılan görüntünün izlenebildiği büyük ekran çözümleridir. Günümüzde firmalar tarafından yoğun olarak kullanılan LED ekranlar, çeşitli videoların ve tanıtımların üzerinde yayınlandığı ilgi çekici sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin yarattığı önemli tanıtım mecraları arasında bulunan LED ekran çözümleri genellikle in door ve outdoor olmak üzere iki farklı türde üretilmektedir.

LED ekranlar, son yıllarda hızla popülerliklerini arttırıyorlar. LED’lerin bu denli öne çıkmalarındaki ana unsur yüksek bir ışık gücüne sahip olmalarının yanında şuna kadar üretilmiş olan tüm görsel ürünlere göre ömürlerinin uzun olmasıdır. LED ekran, 1 metrekarelik televizyondan başlayıp, istenen boyuta kadar ulaşabilen bir görüntüleme aracıdır. LED ekranların en büyük özelliği gün ışığında yayınlanan görüntünün bu ekranlarda görülebiliyor olmasıdır. LED’ler dış mekan kullanımlarında gün ışığının altındayayınlanan görüntünün görülmesi için gerekli olan minimum 4500 cd/m² ışık gücünden fazla ışık gücü içermektedir.

LightEmiting Diyot anlamına gelen LED’ler ışık yayan diyot olarak adlandırılmaktadır. Diyor yarı iletken olan ve tek yönde akım geçiren devre elemanlarıdır. Kullanılacak alana göre farklılık gösteren LED’lerin üretiminde ana malzeme olarak silikon kullanılır. LED ekran üzerinden akım geçtiğinde foton çıkararak ışık verirler. LED çipleri noktasal bir ışık kaynağı olmanın yanında kılıf içine yerleştirilmiş olan yansıtıcı eleman sayesinde ışığın belirli bir yöne yayılması sağlanmaktadır. LED ekranın yaydığı ışık LED çipinin içerisinde bulunan yarı iletken katı maddelerle alakalıdır. LED’in hangi renkte ışık yayması isteniyorsa alüminyum, galyum, fosfat, arsenit, nitrit, indiyum benzeri kimyasal malzemelerden uygun oranda yarı iletken malzeme katkısı yapılmaktadır. Bu sayede LED çipinin istenen dalga boyunda ışıma yapması sağlanır.

Dış mekan led ekran sistemleri dış hava koşullarına dayanıklı bir teknolojiyle üretilmenin yanında, gün ışığında bile kaliteli bir görüntü üretmektedir. Modüler bir yapıda olmaları ve istenilen boyutlarda üretilebilmeleri LED ekranların en avantajlı noktalarıdır.

LED ekranlarda en yeni teknolojiyi takip eden Fetih LED Ekran firması, geliştirdiği ideal LED ekran çözümleriyle tüm müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere hareket etmektedir. Fetih LED, Dış Mekan LED Ekran işlerinin tamamında müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, kaliteli ve uzun yıllar dayanabilecek işlere imza atmaktadır. Dış mekan LED ürünlerinde farklı bir anlayışa imza atan firma, 2011 yılından beri LED ekran sektöründe son teknoloji cihazları müşterilerine sunmaktadır. Küçük bir ekiple yola çıkan Fetih LED zaman içerisinde büyüyen kadrosuyla birçok müşterinin LED ihtiyaçlarını aynı anda sağlayabilecek geniş bir stoka da sahiptir.

Fetih LED ekran çözümlerinde tüm LED’lerin üretimini ve toptan satışını gerçekleştirerek, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bayilerinin tüm taleplerine de cevap vermektedir. Anahtar teslim LED ekran ve tabela çözümleri üreten Fetih LED reklamcılık sektöründe bilgi ve birikimiyle ön plana çıkan firmalardan bir tanesidir.

Sektöründe öncü bir görev üstlenen Fetih LED teknolojilerine ulaşabilmek için http://www.fetihled.net/ internet sitesi üzerinden bağlantı kurabilir, en kaliteli LED ürünlerine bir tıkla ulaşabilirsiniz.

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