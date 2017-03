Anayasa değişikliği ile ilgili bilgilendirme çalışmaları kapsamında Keçiören Belediyesi’nin son konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yeni Anayasa Yeni Türkiye Konferansı”na Çavuşoğlu’nun yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve çok sayıda Keçiörenli katıldı. Konferansın konuşmacısı Bakan Çavuşoğlu, son günlerde bazı Avrupa ülkelerinin orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarına engel çıkardıklarını hatırlatarak, “Ama biz engel tanımıyoruz. İki gün önce Hamburg’da vatandaşlarımızla buluştuk. Cumartesi günü de tüm engellemelere, ırkçı söylemlere rağmen inşallah Rotterdam’a gideceğiz. Oradaki Türk kardeşlerimizle buluşacağız, bizi kimse engelleyemez” dedi.



YENİ SİSTEM ERDOĞAN SONRASI DÖNEMİN SİGORTASIDIR

Bu engellemelerin zamanlamasına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Önümüzdeki referandum sürecinde ‘hayır’ çıkması için çalışıyorlar, ‘evet’ çıkmasını istemiyorlar. Türkiye’nin güçlenmesini, bağımsız olmasını istemiyorlar. Türkiye’nin kendi kendine karar vermesini, aktif politika izlemesini istemiyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin mevcut sistemle devam etmesinin mümkün olmadığını, Cumhurbaşkanını ya halkın seçmesi ya da seçme yetkisinin TBMM’ye verilmesi gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, “Getireceğimiz bu sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için önemlidir. Getireceğimiz bu sistem, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır. Neden? Çünkü her zaman onun gibi güçlü bir lider çıkmaz, ama sistemin kendisi güçlü olacak ki koalisyon olmasın. Sistemin kendisi güçlü olacak ki tek başına iktidar olsun. Çünkü halkın yüzde 50 artı 1 oyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı olacak” mesajını verdi.



TERÖR ÖRGÜTLERİ DE “HAYIR” DİYOR

Anayasa değişikliğinin getirdiği sistemle Avrupa’da uygulanan sistemleri karşılaştıran Çavuşoğlu, Hollanda’da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun tüm üyelerinin Adalet Bakanı’nın önerisi üzerine kral ya da kraliçe tarafından atandığını, İspanya’da kurulun tüm üyelerinin parlamentonun önerisi üzerine kral tarafından atandığını, İsveç’te ise 11 üyenin tamamının hükümet tarafından atandığını belirterek “Ne oldu? Hani Türkiye’de 4 tanesini atadığın zaman kıyamet kopuyordu?” sorusunu yöneltti. Bu sistemle bir daha iktidara gelemeyeceklerini görenlerin referandumda “hayır” diyeceklerini vurgulayan Bakan, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin de gece gündüz “hayır” kampanyası yürüttüklerini dile getirerek, “Bu vatan millet meselesidir, Türkiye’nin geleceği meselesidir. Lütfen bu duygularla ‘hayır’ diyen arkadaşlarımıza tek tek gidin anlatın” dedi.



KEÇİÖREN SAĞDUYUNUN YANINDADIR

Türkiye’nin yetiştirdiği mümtaz siyasetçilerden Mevlüt Çavuşoğlu’nu konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mustafa Ak ise, “Çok zor şartlarda ve zor bir zaman dilimi içerisinde bize vakit ayırdığı için Sayın Bakanımıza Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç önemli bir süreç ve referandum önemli bir referandum. Türkiye’nin makas değişikliği yaptığı bir dönemdeyiz. Türk siyasi hayatında, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden bugüne kadarki en büyük siyasi proje ve bu projenin yeni Türkiye’de ne anlama geldiği, Türkiye’nin nasıl gelişmeler kat edeceğiyle alakalı, yeni sistem ve yeni Türkiye üzerine güzel bir sunum izleyeceğiz” diye konuştu. Keçiören’in her zaman sağduyunun yanında, bayrağının, devletinin ve milletinin yanında yer almış bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Ak, “15 Temmuz’da biz Keçiörenliler olarak devletimizin yanında yer almış, o gün sokakta, meydanda bulunmuş ve Ankara’nın neresinde sıkıntı varsa, oraya koşmuş bir ilçeyiz. En fazla şehit veren ilçeyiz, 27 şehidimiz 236 gazimiz var. Keçiören ile gurur duyuyoruz, bu gururu her zaman taşıyacağız. Keçiörenli olmak bir ayrıcalıktır, biz bu ayrıcalığı da bütün Keçiörenliler olarak yaşıyoruz” dedi.



Konferansın sonunda Başkan Ak, Bakan Çavuşoğlu’na günün anısına bir plaket takdim etti. Program toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.