Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sincan’ı ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Sincanlılara da dış politikadaki durum ve referandum süreciyle ile ilgili bilgiler verdi.

Sincan’dan beklentinin son derece yüksek olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu “Dış politikadaki dik duruşumuzun arkasında sizden aldığımız güç ve destek var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sincan Belediyesini ziyaret etti. Çavuşoğlu’nu kapıda “eski dostum” dediği Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna karşıladı. Başkan Tuna’nın makamında bir süre görüşen ikili eski günleri de yâd etti. Uzun süredir Başkan Tuna’yı ve Sincan’ı ziyaret etmek istediğini ifade eden Çavuşoğlu, bu ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunun altını çizdi. Başkan Tuna’ya hediyeler de getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Sincan’ın her geçen gün marka değeri yükselen bir ilçe olduğunu, Başkan Tuna’nın da bunda en büyük pay sahibi olduğunu” ifade etti.

SİNCAN GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile birlikte Ak Parti Sincan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada Bakan Çavuşoğlu’nu Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Teşkilat mensuplarıyla uzun süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, İlçe Başkanı Fatih Omaç'tan teşkilatın durumu, Ak Partinin Sincan'daki oy oranları, sandık ve seçmen sayıları, üyelik durumu hakkında bilgiler aldı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Ak Parti Sincan gençlik kolları üyesi gençler Bakan Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Sincan Gençlik Kollarını da ziyaret etti. Ak Parti Sincan Gençlik Kolları Başkanı Ümitcan Uludağ ile birlikte gençlerle sohbet eden bakan Çavuşoğlu Özellikle gençlerden çok şey beklediğini vurguladı. Gençlere “Bu referandumu en iyi sizler anlatacaksınız bizlerin size güveni tam” diyen Çavuşoğlu gençlerle bol bol özçekim yaptı.

Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç’a da hediyeler veren Bakan Çavuşoğlu, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile birlikte Sandık Yönetim kurulu üyeleri eğitim toplantısına katıldı.

“SİNCAN’DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Sincanlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Çavuşoğlu Lale Meydanı Konferans Salonunda Sandık Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç "Bakanımız, diğer ülke liderleri ve bakanlarıyla Yurtdışında yapmış olduğu görüşmelerdeki dik duruşu ile bizleri gururlandırıyor. Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı 73 bin üyesi başta olmak üzere tüm Sincan halkı bakanımızın arkasındadır. Allah Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Bakanlarımızın yardımcısı olsun. Referanduma kadar bize uyku haram. Gece gündüz çalışacağız” dedi.

TUNA “ÇAVUŞOĞLU GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR”

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile kabine üyelerinin tamamına Sincanımıza verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sayın Dışişleri Bakanımız da Sincanımıza yapılan ve yapılacak olan hizmetleri yakından takip ediyor. Onun dik duruşu. Yurtdışında yaptığı çıkışlar bizim göğsümüzü kabartıyor. Kendisine halkımız adına şükranlarımı ifade ediyorum” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU “SİNCAN’A İNANCIMIZ TAM”

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya uzun zamandır ziyaret için sözü olduğunu bunu yerine getirdiği için ayrıca mutlu olduğu ifade eden bakan Çavuşoğlu ”Malum dış politika durağan bir şey değil. Her yere koşturuyoruz. Sonunda sözümüzü tutabildik ve Sincan’a geldik. Sincan Belediye Başkanımız Sayın Tuna benim şahsi olarak da yakın dostumdur. Çok sever, sayarım. Teşkilatımızın bu heyecanı ve ilgisi de beni çok mutlu etti. Sincan bizi hiç yalnız bırakmadı, hep desteğini gösterdi. Size inancımız tam” dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bizden sadece vatandaşlarımızın değil soydaşlarımızın, mazlumların, Müslüman toplumların beklentisi çok yüksek. Bizlerin bu beklentileri daha iyi karşılamamız lazım. Ama bunun için sistemi güçlendirmemiz lazım. Bu da yeni anayasa değişikliğinden geçiyor. Referandum ile sistemi hep birlikte güçlendireceğiz. Türkiye’yi hep birlikte güçlendireceğiz inşallah.”

Program sonunda Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih OMAÇ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu' na bir tablo hediye etti.