DİYANET VE İLAHİYAT CAMİAMIZ VE MİR’ÂT HABER

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

Diyanet İşleri kadroları yüz bini çoktan aştı. İlhiyat fakültelerinin sayısı da yüzü buldu. Yüzlerce ama yüzlerce ilâhiyat akademisyenimiz var. Çok yönlü örgütlenmeler içinde olan ^cemaatler ve tarikatlerimizde de âlim görülenler var.

Peki, bunlar İslâm’ı bir hayat düzeni olarak görüyor ve böylece anlatılmasını istiyorlar mı? Mesela yüzü aşan haber siteleri arasında olayları İslâm açısından bakıp yorumlayacak bir haber sitemiz var mı? Yok. Çünkü sayılan kişiler ve kurumlarımızın çoğunluğunun böyle bir bilinci ve derdi yoktur. Anlatırsınız dinler görünürler. Ama hayatiyet belirtisi göremezsiniz.