DİYANET VE İLAHİYAT CAMİAMIZ VE MİR’ÂT HABER

Diyanet İşleri kadroları yüz bini çoktan aştı. İlhiyat fakültelerinin sayısı da yüzü buldu. Yüzlerce ama yüzlerce ilâhiyat akademisyenimiz var. Çok yönlü örgütlenmeler içinde olan ^cemaatler ve tarikatlerimizde de âlim görülenler var.
Peki, bunlar İslâm’ı bir hayat düzeni olarak görüyor ve böylece anlatılmasını istiyorlar mı? Mesela yüzü aşan haber siteleri arasında olayları İslâm açısından bakıp yorumlayacak bir haber sitemiz var mı? Yok. Çünkü sayılan kişiler ve kurumlarımızın çoğunluğunun böyle bir bilinci ve derdi yoktur. Anlatırsınız dinler görünürler. Ama hayatiyet belirtisi göremezsiniz.
Bir misal vereyim: Hadiseleri İslâmî bakış açısıyla yorumlayacak bir haber sitesinin yani Mir’ât Haber’imizin hazırlıklarıyla meşgul iken 2000 kadar ilâhiyat akademisyenine yazı gönderip yardımcı olmalarını istedik. Hiçbir dünyevî çıkar amacımız olmadığına da vurgu yaptık. Yayınlanacak yazılara sembolik de olsa bir ücret ödeyeceğimizi de bildirdik.
Şimdi sıkı durun, 2000 akademisyenin bir kısmına ulaşamamış olabiliriz. Ama bir kişi çıkıp da katkı veremeyeceğini beyanla başarı dileklerini sunamaz mıydı? Bir tek dönüş olmadı.
İlahiyata birincilikle girip birincilikle mezun bir kişi olarak ifade edeyim: Bizim ilâhiyat akademisyenlerimizin önemli bir bölümünden fayda beklemek gerçeklik payı olmayan bir iyimserliktir. Aralarında İslâm zaviyesinden bakıp yorum yapabilecek kişiler de azdır... Kimse darılmasın diyeceğim ama darılırsa da darılsın.
İşte bu şartlar altında azınlığını ilahiyatçılarımızın oluşturduğu fakat geliştireceğimiz mütevazi kadromuzla Mirat Haberimizi kurduk, yayına da başladık. Ziyaretinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi ve beklentilerinizi rica ediyoruz.
Gelecek yazımızda konuya devam edeceğiz.
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