Eyüphan Kaya

Sanmayınız ki iki isim arasında bir fark yok, dağlar kadar fark var, birincisi halkın koyduğu isim diğeri görünmeyen kimseler tarafından verilen maksatlı bir isim.

Bakır, maddeyi andırırken Bekir ya da Bikr insanı, orijinal kimseyi, canlılığı hatırlatıyor.

Dolayısıyla aşağıdaki arayışı “Diyarbakır Diyarbekir’i arıyor” şeklinde değerlendirmek içimden geçti.

17.05.2017 Çarşamba günü Dicle Üniversitesi misafirhanesinde İl Kültür Müdürlüğü, Ticaret ve Sanai Odası, Kalkınma Ajansı temsilcileri, Diyarbakır Tanıtma Vakfı, Veterinerlik, Fen-Edebiyat, İlahiyat Fakültesinden gelen öğretim üyeleri, şehrin tanınmış yazarlarında oluşan 24 kişilik nitelikli gönüllü ekibi Doç.Dr.İrfan Yıldız’ın koordine ettiği “Diyarbekir” temalı istişare toplantısı Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Eyüp Tanrıverdi başkanlığında yapıldı.

14:00-16:30 saatleri arasında yapılan bu toplantıda Diyarbekir için yapılması düşünülen sempozyum, panel ve çalıştayın hazırlığı için gerekli bilgi alışverişinde bulumundu

Toplantıda şu fikirler dile geldi;

-Diyarbakır’ı manevi ve kültürel yönlerini tanıyıp, yaşayıp, tanıtımını yapmak lazımdır. Bunun için de gerekli sempozyum, panel ve çalıştay yapıp ona göre bir SWOT analizini çıkararak, ona göre eylem planının hazırlanması gerekir.

-Ortaokul yada Lisenin bir eğitim öğretim yılında “Şehrimizi tanıyalım” adıyla yıl boyu okutulacak bir dersin olması, aynı dersin diğer illerde de ilgili şehrin tanıtımı içeriğiyle verilmesi.

-Diyarbakır’ın manevi yönünün İslam dünyasına tanıtımının yapılması için dünyaca ünlü din adamlarının Diyarbekir’e davet edilmesinde fayda olduğu fikri ön plana çıktı.

-Şehirle üniversite arasında daha sıkı bir iş birliğinin geliştirilmesi.

-Diyarbekir araştırmalar merkezinin kurulması,

-Diyarbekir gazetecilik arşivi ve müzesinin oluşturulması,

-Bu hasbi çalışmanın bu şekilde devam edilmesinin sağlanması gibi önemli fikirler dile geldi.

Bu işlerin daha düzenli ve disiplinli yürümesi için 7 kişilik bir Sekreterya ekibi oluşturuldu.

İyi dileklerle toplantı neticelendi.

Tabi ki kirli politikanın, terörün gündemden çıktığı bir şehirde; okumak, yazmak, düşünmek, arama konferanslarını yapmak, istişareler yaparak özüne dönmek, kültürünü yaşatarak , kentin geleceğini değerleri üzerinde ayağa kaldırarak emin adımlarla ilerlemek tecelli edecektir.

Bu çalışma bunun startıydı galiba. Onun için tüm katılımcıları heyecanlı, hevesli gördüm.

Hayra vesile olması dileğiyle.