Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı rahmet ve saygıyla anıyorum

Mustafa Toruntay

Yüreğindeki vatan ve millet sevdasıyla pek çok başarıya imza atan Gaffar Okkan, görev yaptığı her şehirde halkın gönlünde yer etmiş ve çok sevilmiştir. Diyarbakır’da da göreve başladığı ilk günden itibaren Diyarbakırlı hemşerilerimizle beraber olmuş ve Diyarbakır’ın en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürüten Gaffar Okkan , korkusuzca görevini ifa etmiş, Diyarbakır’da huzur ve güven ortamını sağlamıştır. Telsizinden; “3310'dan tüm birimlere, bu size ilk ve son uyarımdır. Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım!” anonsu hala hafızalarımızda yerini korumaktadır. Yaptığı başarılı operasyonlar ve Diyarbakır halkına yaklaşımı unutulmamıştır ve unutulmayacaktır.