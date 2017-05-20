Diyarbakır in İlk Valisi Hz. Sa'saa (rs)

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Mayıs ayı baharı ve bereketi getirdiği gibi Diyarbakır ve ahalisine de ilaveten, İman nuru ve Müslüman olma şerefini getirmiştir.

Çünkü Diyarbakır, 27 Mayın 639 yılında Iyaz Bın. Ğanem tarafından fetih edilmiştir. Hz. Halid bin velid gibi değerli sahabelerin içinde bulunan bu ordu, 12 gün şehirde kalmış, asayışın sağlanması, güven ve huzurun oluşması için Hz. Sa'saa (ra) emrine amca oğulları, sahabe ve Araplardan oluşan 500 kişilik süvari birliğini vererek şehre vali olarak atadıktan sonra şehirden ayrılmıştır. (Futuhat-üşam, Diyar. ans.4/283)

Diyarbakır'ın Müslüman ilk valisini Hz. Sa'saa; icraatları, beldenin fetih mi? işgal mı? olduğunda belirleyici olacaktı.

O, halkın örfüne, yaşayış biçimine, dinine, anane, gelenek ve göreneklerine müdahale etmeden, adilane ve herkesi kucaklayan bir idare biçimi ile bu belde halkının gönlünü kazanarak maddi fetihten sonra asıl olan manevi fetih'i gerçekleştirmiştir.

Bir beldeyi, şehri ve ülkeyi fetih edebilirsin, ancak orada halkın gönlünü kazanacak bir yönetim ile idare etmediğin zaman işgal olur, halkın gözünde meşrutiyet kazanmaz, zaman içerisinde mukavemet görür ve çatışmalar sürüp gider. Ancak İslam ordusunun bir yeri aldığında o halkın gönlünü alan bir idare biçimi sunmuş gönülleri kazanarak fetih gerçekleştirmişlerdir.

Hz. Sa'saa şehir halkının çoğunluğunun kendi istekleri ile Müslüman olmalarından sonra sadece Mor-Toma Kilisesinin (Şimdiki adı ile ulu cami) 3 te 2 ikisini camiye çevirmiş (sonradan tamamı cami olmuştur) diğer mabetlere karışmayarak farklı dinlerin özgürce dinlerini yaşamasına olanak sağlamıştır.

Diyarbakır ve ahalisi de onu unutmamış vefatından sonrada onun kabrinin bulunduğu yere cami ve müştemilatını yaparak dualarında hep anmıştır.

Asıl adı Hz. Sa'saa b. mazın el Medeni (ra) veya Hz. Sa'saa el- Abdi, 9 Haziran 639 tarihinde valilik görevine başlamış yaklaşık Aralık sonu 639 yılında vefat etmiştir. Türbesi Ulu cami ile Hasan Paşa hanı arasındaki Sa'saa camisi hazinesinde bulunmakta idi. Cami 1860 yılında onarım görmüş 1904 yılında minare ilave edilmiştir.

Diyarbakır 1925 ve sonrası manevi değerleri ile bağları koparılması için tahribatların en fazla görüldüğü illerin başında gelir. Peygamberler ve sahabe şehri olmasına rağmen son yılları saymazsak Diyarbakır halkının çoğunluğu tarafından dahi bu değerlerden bı haberdir.

Aileleri ile beraber 500 sahabenin yerleştiği bu şehirde onların medfum olduğu yerlerden bir kaçı dişin da günümüzde mezarlarını bilmek bile çok zordur.

Diyarbakır'ın tanıtımında sorumlu kurum ve kuruluşlar nasıl ve hangi çalışmaları yapmaktadırlar?

Ziya paşa "Kişinin ayines-i iştir lafa bakılmaz." Laf değilde icraatlarını görebilsek daha iyi olmaz mı? Geçmiş eleştirip tahribatları anlatırken, tamirat konusunda fazla bir şey yapmamışsak aramızdaki fark ne?

Bilmem Diyarbakır da ki manevi şahsiyetlerin mekan ve mezarlarının tahrip edilmesi kime ne faydası olmuştur veya olacaktır.

Bugüne kadar merkezi hükumet veya belediye bir kültür hazinesi olan ve manevi türizmin başkenti olabilecek bu güzel ilimizin tahrip edilmiş, yıkılmış bu güzel yerleri, son zamanları saymazsak neden gerekli ilgi ve alakayı görmedikleridir.

Diyarbakır'ın ilk sahabe valisi Hz. Sa'saa(ra) vefatından sonra adına yapılan cami ve etrafındaki müştemilatı olan Türbe ve tekesi 1925 yılına kadar minaresi ile beraber ibadete açık iken, 1926 yılında dönemin belediye başkanın Nazım ÖNEN tarafından cami, tekke, türbe ve minaresi ile beraber yıktırılarak bahçe haline getirildiği ve Celal GÜZELSES parkının içine alındığı söylenmektedir.

Diyarbakır'ın İlk valisi halkın gönlünden koparmak için yıkılan türbesi ile yetinilmemiş, 2007 yılı yapılan çalışmada mezarın açıldığı, cenazenin alındığı, Dağ kapı dışında şimdiki adliye binasının mevkinden Kurt İsmail paşa camisine kadar olan bölgedeki Diyarbakır'ın o günlerde en büyük mezarlığı olan Rızvan ağa mezarlığına nakil edildiği ve yerinin tam olarak bilinmediğidir.

Aslında Rızvan ağa mezarlığında Hz. Sa'saa ile beraber yüzlerce sahabe mezarının da böylece kayıp olduğu bir yer olarak da düşünülebilir..

Son dönemlerde Hz. Sa'saa camisinin bulunduğu yer dört duvarla muhafaza altına alınmış sandokası içine yerleştirilmiştir. Ancak tanıtıcı bir bilgi ve yeterli bilgiye sahip bir görevli sıkıntısı olduğu bir gerçektir.

Yine burasının aslına uygun hale getirilmesi için yetkili birimlerin araştırma yapmalarını, bitişikte bulunan eski belediye binasının hz. Sa'saa (ra) ile beraber ilimizde bulunan manevi değeri olan türbe ve yatırları tespit edip toplumun bilgisine sunacak bir merkez haline getirilmesi daha iyi olma mı?

Ecdadımız bize bir kültür hazinesi bıraktı, belki bir dönem sekteye uğradı veya tahrip edildi, ancak bizler sekteye ve tahrip edilenleri tamir edecek bilgi ve kudrete sahibiz. Yeter ki ilimizin ileri gelenleri bize imkanlar sunsun.

Şehrin tanıtımı için harcanan emek ve sermayenin bir kısmı Diyarbakır ve civar ilçelerde bulunan, Peygamberler, sahabeler, Osmanlı eserleri, tarih ve diğer dinlerin kutsadığı değerlerin aslına uygun hale gelmesi için onarım ve tanıtımı için bize imkanlar sunulsa.

Yazı dizisi devam edecektir.

DUA VE SELAMLAR...