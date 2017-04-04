Diyarbakır mitingi, çözüme kapı araladı

Eyüphan Kaya

Kanaatim o ki referandumdan güçlü bir başarı elde edilip anayasa paketi kabul görürse birçok sorunun çözümü kolaylaşacağı gibi, Kürt sorunun çözümü için de kapı aralanacak gibi.

Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır’daki konuşmasından ben bunu sezdim, anladım, hissettim.

Kürt kardeşlerim, deyip konuşmasına başlayan barış ve huzurun mimarı Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır’ın kalbinin bir köşesinde yer alan bir şehir olduğunu samimiyetiyle bir eda ile ifade etti. Ayrıca şu konularda da manidar bir açıklamada bulundu ki, her birinin sürece olan etkisi diğeri kadar önemlidir.

Kanaatimce Kürt kardeşlerim diyerek Diyarbakırlılara seslenmesi PKK/KCK’yi bir kenara bıraktığına işrettir, çünkü Cumhurbaşkanının yaşam felsefesi, inancı ve duruşu bu kesim insanlarla uyuşmuyor ki onlara kardeşim diyebilsin, anlaşılan bu süreç artık Kürt vatandaşlarıyla selamlaşarak ilerleyecek. Olur mu dersiniz bal gibi olur bence.

*Tarihi birliktelik; Sultan Alpaslan zamanındaki Kürt-Türk ittifakı, Yavuz Sultan- İdrisi Bitlisi, Sehaddini Eyyubi, Kürtlerin Kurtuluş savaşındaki duruşuna değindi, bu çok önemli bir mevzu bir an evvel tarih dersini revize edip, Türk Kürt tarihi birlikteliğine dikkat çekmek lazım. Tek bir vatandaşımız Kürtler şöyle böyle diyerek PKK’ın faaliyetlerini Kürt vatandaşlarımızın hanesine yazarsa bu sorun devam eder. Abartmaya gerek yok ama en az Türkler kadar istiklal mücadelesini verdiklerini söylenebilir. Kıbrıs savaşında gönüllü olarak askerlik şubesinin önünde sıraya giren Kür gençlerinin hakkını yiyenler utansın.

Sonrasında da Cumhuriyet döneminde bin bir çeşit zulme maruz kalan Kürtlerle selamlaşmak devletin boyun borcudur.

*Silahlı kimselere hayır diyen Erdoğan, barış barış diyorlar ne barışı arkadaş silahlı kimseler barış mı olur? Barışı istiyorsan önce silahları bırakacaksınız, barış öyle lafla olmaz.

*Projesi olanlar buyursun konuşalım diyen Cumhurbaşkanımız Elinde silah olmayan herkesle konuşabiliriz, kimin elinde memleketimizin barış, huzur ve selameti için bir proje varsa buyursunlar getirsinler konuşalım, tartışalım.

*Barışın fedaileri biziz, biz iktidara geldiğimizden bu yanı her fırsatta hak ve özgürlükler için hayırlı adımlar attık. Annelerinin ak sütü kadar helal olan, verilen bu hakların hiç birinden vazgeçilmeyecek, geri adım atılmayacaktır, bunu herkes böyle bilsin.

Sadece bu kadarına bile bakılırsa barış ve huzurun umudunu koruduğunu söyleyebilirim.

Umarım vatandaşlarımız hem bu umudu taşıyor, hem de Hükümetin devletin elini güçlendirecek katkıyı verecektir.

Diyarbakır’dan kamuoyuna bu ufuk verici açıklamayı yapıp, barış ve huzurun kapısını aralayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim, çözüm süreci buzdolabından çıkmak üzeredir inşallah, ama daha samimi, yerli ve güvenilir muhataplarla tabi. Çünkü HDP ve çevresi maalesef bu konudaki kredilerini tükettiler.