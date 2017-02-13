Diyarbakır Ve Referandum

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Referandum havası gitgide kendini hissettirmeye başladı, bir Diyarbakırlı olarak şehrimdeki referandum atmosferini sizinle paylaşmak istedim.



1982 yılından bu yana yapılan bütün seçim ve referandumlarda oy kullanmış, Sandık başında görev yapmış, siyasi gözlemlerde bulunmuş biri olarak, bu seçim, farklı bir atmosfer arz etmekte.



Diyarbakır siyasi olarak Genelde sol görüşü ağır olan bir yer, Sadece 1 dönem Saadet Partisi Belediye Başkanlığı'nı kazanmış.



Genelde HDP ve ona benzer siyasi görüşlerin hakimiyet alanı, bu seferki referandum tavirlari sahadaki olmayişlari veya çalışmalarının zayıf olması hakikaten enteresan bir durum.



Medya aracılığıyla açıklamalar, Kürt seçmen üzerinde etkili olan PKK'nın demeçleri dışında, gözlemlediğim kadarıyla sahada onları pek görmüyoruz.



Hani bir hikaye vardır ya düğü yapılıyor, Gelin gitme hazırlığında, fazla ağlar, buna yüreği dayanamayan babası "Kızım istemiyorsan gitme bozarım" dediğinde gelin "Hem ağlarım hem giderim der" galiba bunlar da hem hayır derim ama evet olmasını isterim der bir havası var.



Guçlü bir muhalefet yapmamalarını şöyle izah ediyorlar "baskılar, tutuklamalar, sindirmeler ve Korkular" Oysa bu tür şeyler daha önceki seçimlerinde, mağduriyet malzemesi olarak iyi kullanıp, seçimlerde etkili oluyorlardi.



Kürdistan Sosyalist partisi de öğrendiğim kadarıyla seçimlerde oy kullanmayacaklar.



Sonuç ne olur, İleride nasıl Tavır alırlar, bunu bilemem ama şu andaki hava hayır diye yoğun bir çalışmanın Diyarbakır'da olmadığını belirtmek isterim.



AK Parti Diyarbakır'da evet kampanyasını rahat ve etkin bir biçimde yapmakta ve yoğun ilgi bulmakta.



Diyarbakır akıl gençler platformu Evet kampanyasını, gerek basın açıklamalarıyla, gerek birebir saha çalışmasıyla yapmaktadırlar.



Türkiye Gençlik Teşkilatı Diyarbakır şubesi da evet diyeceklerini, yoğun çalışmalar yaptıkları, sahaya indikleri, birebir kampanyalarını yürüttüklerini ve yoğun ilgi gördüğünü görüyoruz.



Anadolu Evet Platformu adı altında toplanan bazı kuruluşlar Evet diyeceklerini, Ortadoğu gazeteciler Cemiyeti'nin aldığım bilgiye göre Evet kampanyasını yüreteceklerini beyan ediyorlar.



Sonuç ne olur bilmem, ancak Diyarbakır'da evetçiler yoğun bir saha çalışması yaptıklarını gözlemlemekteyiz.

Medya ortamında kutuplaşma yapanları aklı selime davet ediyorum. Tercihlerimizi belirlerken, başkasının tavrına, fikrine kararına göre değil, kendi aklımızı kullanalım, bilgi sahibi olalım, bilgi Edinelim ve elimizi vicdanımıza koyup, öyle oyumuzu kullanalım.



Bu ülkede yasalara uygun biçimde kurulan AK Parti HDP, CHP Saadet ve diğer bütün partiler ülkeyi sevmekte, hiç birisi hain ve ihanet içerisinde değildir.



Her birisi, ülkeyi daha iyi bir düzeye çıkarmak için farklı fikirler öne sürebilir bunu halka arz ederler, seçimler neticesinde halk, beğendiği partiye görev verir.



Bu bir referandum, Yalnız benim dediğim doğru, benim düşüncem doğru, benim dışındakiler yanlış, demeyelim, doğru bildiğimizi doğru anlatalım.



Dua ve selamlarla..