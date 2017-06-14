Diyarbakır ve Saadet Partisi

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Ülkemiz ve İslam alemi dünya harplerini saymazsak, belki de en çalkantılı dönemini yaşamaktadır. İç ve dış tehditler giderek büyümekte bu yetmiyormuş gibi toplumsal huzuru sağlayacak plan, proje ve eylemlerde pek görülmekte.

"Ben doğruyum" mantığı toplumda giderek değer bulmakta, kendisi dışında ki doğrulara tahammül etmemekte “ya bendesin ya hain” tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de giderek değer bulmaktadır.

Özellikle ülkemizde referandum süreci ve kullanılan keskin dil, var olan ayrılıkların giderek artmasına sebebiyet olmuştur.

Siyasi farklılığın güzellik olması gerekirken, ayrılık ve gayrılık duruma gelmesi ülkemize ve de tüm İslam aleminin hayrına olmadığı bir gerçektir.

Bu kadar sorunları giderek büyüdüğü bir ortamda sağduyuyu, orta yolu, itidali, birbirini anlamayı kısaca uzlaşmayı üstlenecek bir misyona ve siyasete ihtiyaç duyulduğudur.

Özellikle referandum sürecinde toplumun tümünü kucaklayan yanlışlara yanlış diyebilme erdemliğin i gösteren Saadet Partisi siyasi farklılıkları kucaklayıcı bir tavır alması toplumun büyük kesiminde takdir toplamıştır.

Köklü bir geleneği olan Saadet Partisi toplumun içinde bulunduğu bu sıkıntılı duruma bir nebzede olsa çözüm bulma çabası ve gayreti ile referandum sonrası da siyası faaliyetlerini kaldığı yerden devam etmektedir. Bu bağlamda Parti başkan yardımcılar ile ilimiz Diyarbakır'a gelerek halkın gündemini, taleplerini, akan kanın durması için yapılması gerekenleri yerinde tespit ve bu doğrultuda parti politikalarını belirme çalışmalarına katılmışlardır.

Bizimde katıldığımız bu etkinliğe Diyarbakır il başkanı Sn. Fesih BOZAN beyin sunuş konuşmasında belirtiği gibi:

“Parti olarak çalışma yapmamız” gerektiği, “yapılan baskı ve zülumun kaldırılması içi parti çalışmalarına katılması gerektiği” “Demir, tuğla, çimento... var olması güzel ancak bunu bina yapmak için bir araya gelmesi gerektiği” yoksa tek başına bir öneminin olmadığı “bunun için parti faaliyetlerine faal biçimde"katılması gerektiği ve halkla bire bir diyaloğa gidilmesi” konularına değinmiştir. Başkan: “Ferdi olarak ibadetlerimizi yerine getirirken toplumsal sorululuk gereği Saadet Partisi çatısı altında çözümler b bulunması için çaba harcanması gerektiğini” vurgulamıştır.

Söz alan başkan yardımcısı Sn. Mesut DOĞAN bey ise:

“Referandumda parti olarak HAYIR denilmesi ülkenin hayrına olduğunu, sağ ve sol siyaset arasında oluşan ayrışmaya köprü olduğunu, siyasi söylemlerin keskinleşmesi, kin ve nefrete dönüşmesini önlediği” belirti.

Bir kızıl dereli atasözü olan “Derede iki balık kavga ediyorsa bil ki orada uzun bacak bir İngiliz geçtiğini" değinerek İslam aleminin içinde bulunduğu bunca sıkıntıların müsebbiplerinin “kısa bacaklı siyonizm” ve “uzun bacaklı İngiliz” olduğu söyledi.

Başkan konuşmasının devamında “ABD. Başkanı Turumpun ilk ziyaretini Sudi Arabistan yaptığını ardında Katar krizi meydana geldiğini belirti.” ve “Müslüman alemini bir birine düşürten siyonist zihniyetin sorunları çözme veya huzuru getirmeyeceğini." Bunun için " Müslümanın ancak insanı ve imanı değerlerine önem vererek kendi sıkıntılarını yine kendilerinin çözeceğini” belirti.

Siyaset toplumu idare etme ve yönetme sanatıdır. Doğru ve hakkaniyet ilkeleri ile yapılırsa toplumun tüm kesimi fayda görür.

Ancak siyaset tarafgirlik ve fanatik bir durum alırsa “sadece ben doğruyum gerisi yanlış” mantığı ile hareket edilirse, farklı ses, söz ve eleştirilere açık değilse toplumu teşkil eden farklılıklar bir güzellik olmaktan çıkar bir ayrılığa sebebiyet verir.

Saadet partisi rahmetli Pro. Dr. Necmeddin ERBAKAN hocanın dediği gibi “adil düzen” prensipleri ile hareket edilir sosyal projeler önem verilir, iş ve aş konusunda imkanlar sunulursa Türkiye bölgesel değil tüm mazlumların ümit merkezi olur.

Saadet partisi şu an ki çalışmaları ile buna aday olduğunu ve bu konuda var gücü le çalıştığı görülmektedir.

DUA VE SELAMLARLA