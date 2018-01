Eyüphan Kaya

*Eski sistemi bilen ama onun aksaklıklarına takılmayan,

*Yeni sitemi bilen ve içini doldurmayı dert edinen,

*Özü İslam’a bağlı güncel bir Müslüman olan,

*Yaptığı her işte kamunun menfaatine dikkat eden,

*Şehrin tüm kurumlarından haberdar olup, hüküm edebilen,

*Belediyelere vizyonunu yansıtan, valilikle iş birliği içinde olmayı becerebilen,

*Bireysel iş takipleri ve iş kur gibi gereksiz meselelerle uğraşmayan, ama oradaki hak ve adalet tecellisinde gözlemci sıfatını taşıyabilen,

*Merkez ve taşra ilçe teşkilatlarımızla diyalog içinde olan,

*Yönetim ve yürütmesine güvenen veren, onlara moral ve motivasyon vererek aktif hale getirebilen,

*Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olan,

*Yas ve düğünlerde fotoğraf çekmeyi önemsemeyen,

*Sivil topluma haftanın belli bir gününde yarım gün ayıran,

*Diyanet ve Milli eğitim camiası tarafından tanınan bilinen,

*Basının huzuruna çıkmaktan çekinmeyen,

“Diyarbakır Diyarbakır’dan idare edilir” sloganının arkasında durabilen,

*Diyarbakır Ak Partiyi, Ak Külliye edası ile kaliteli bir niteliğe ulaştıracak olan,

…

*Güven, cesaret ve kabiliyet sahibi biri lazım bu mübarek şehre.

*Öyle biri ki “hiç kimsenin bir şeyi olmayacak, herkesin her şeyi olacak” biri lazım bu şehre.

*Diyarbakır’da yerel yönetimlerin kazanılması için bir stratejisi olan bir başkan lazımdır bu şehre,

*Diyarbakır’da oluşu vatandaşa ünsiyet, yokluğu sıkıntı veren biri lazımdır bu şehre.

Bu kadar özellik yeter mi bilemiyorum, keşke beşeri sermayemizin niteliği el verse de böyle birini değil birilerini bula bilseydik ve bu nitelikli kimseler arasında en iyisini seçebilseydik.

Ak parti merkezinin tüm gücüyle arkasında olduğu iyi niyetli biri neler başarmaz ki?

Benim bildiğim şudur ki, bu kadar ihmale gelmiş bu şehir için ne yapılsa azdır.

Onun için kimin aklında ne projeler varsa ortaya koysun, boşuna dememişler akıl akıldan üstündür, her insan bir değerdir.

İnşallah Allah’ın verdiği aklı vahyin gölgesinde kullanarak şehrimizin sorunlarını çözebiliriz.

Ne dersiniz?