Diyarbakırda ki Sur İlçesi Ve Çalışmalar

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Şehrimizin, maddi ve manevi değerlerini yeniden inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında bir heyetin Sur'un inşası temel atma töreni için Diyarbakır'ımıza hoş geldir deriz.

Bu münasebetle Peygamberler, sahabeler, veliler, alimler, meşaihler şehri olan Diyarbakır hakkında kısa bir bilgi verelrim.

Şehrimiz, M.Ö.14. yüzyıldan günümüze kadar Amidi, Amid, Amida, Agusta, Karaamid, Karakale, Karacakale, Hamid, Karahamid, Diyarbekir ve Diyarbakır isimleri ile anılmıştır

Büyük Selçuklu hakimiyetinin sona ermesinin ardından İnanoğulları , Nisanoğulları, Artuklular, Eyyübiler, gibi mahalli hakimiyetler ve Türkiye Selçukluları, Timur dönemi, Akkoyunlular ve Şah İsmail idaresindeki İran egemenliğinden sonra Diyarbakır, 15 Eylül 1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim devrinde Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından fethedilerek, ilk beyler bey’i olarak atanmıştır.

Diyarbakır surları, 5 kilometre uzunluğunda, 10-12 metre yüksekliğinde ve 3-5 metre genişliğindedir. Sur içindeki alanın boyutları 1700-1300 metredir.

Diyarbakır denince, Peygamberler, sahabeler, medeniyetler ve surları akla gelmelidir. Karpuzu, terörü, hendekleri, hırsızlık, esrar... gibi ise, ithal olup maalesef Diyarbakır'ın sırtında bir kambur gibi durmaktalar.

Diyarbakır'ın manevi şahsiyetlerinin büyük çoğunluğu, mekan, makber, dergah ve zikirhaneleri ise Sur içinde bulunmaktadır.

Sur içi dediğimizde ise insanın aklına 27 sahabenin topluca medfum olduğu Hz. Süleyman Camii ve etrafı akla gelmelidir.

Diyarbakır salnamesindeki kayıtlarda 500-550 arası sahabenin fetihten sonra buraya yerleştiğidir.

Saray içi olarak da bilinen yere yakın 27 şehit sahabenin medfum olduğu Hz. Süleyman Camii, Hz. Halıd bin velidin oğlu sahabe Hz. Süleyman adına inşa edilmiş, Diyarbakır'la beraber, doğu ve güney doğunun manevi birleştirici mekanları olmuştur.

Cumhuriyet ile beraber yapılan tahribatların başında manevi değerleri yıkmak, gözden düşürmek, halkın ilgi ve alakasını azaltmak olmuş, netice itibarı ile Saray içi; adliye binası, hapishane, askeri alan, karakol vb. alanlarda değerlendirilirken, Hz. Süleyman Camisine karışılmamış etrafında bulunan, diğer cami, zikirhane, dergahlar ise tahrip edilmiş, imara açılmış, hayvan ahırları yapılmış, saygıdan kusur değil saygısızlığın en alası yapılmıştır.

Mekke fethinde 9 yıl sonra Hz. Ömer(ra) hilafeti zamanında 27 Mayıs 639 Yılında yaklaşık 8 bin kişilik bir ordu ile içlerinde Hz. Halid bin velidin de bulunduğu İyaz bın. Ğanem komutasında Diyarbakır fetih edilmiş veilk valisi ise Hz. Sasa (ra) dır.

Diyarbakır, son dönemlerinde terör örgütünün merkez üssü haline getirilmeye çalışılmış, hendek siyaseti ile Diyarbakır, özellikle Sur içini yaşanamaz hale getirmişlerdir.

Devletin kararlı ve etkin terörle mücadele sonucu teröristler surdan temizlenmiş operasyonlar neticesinde Sur içi büyük tahribatlar ve halkın büyük mağduriyeti yaşanmıştır.

Devletimiz, oluşan mağduriyetin giderme ve bozulmuş olan manevi değerlere haiz yerleri yeniden gün yüzüne çıkarma ve hak ettikleri değeri alması için kolları sıvamıştır.

Sur'un yeniden inşaasını kapsayan TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekrasyon Projesi, Geleneksel Diyarbakır Evleri 1'inci Etabı, Dicle Vadisi Peyzaj ve Reakreasyon Projesi 1'inci Etaplarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve kamu kurum müdürleri ile halkın katıldığı törene, Başbakan Binali Yıldırım Ankara'dan video konferans ile katıldığı bir törenle 04. 01. 2017 yılında Tarihi iç kalede düzenlenen törenle temeli atılmıştır.

Bizlerde böyle hayırlı bir iş için dua ederken, Maddi ve Manevi değerlere önem verilecek biçimde, tez elden yapılmasını canu gönülden desteklemekteyiz..

DUA VE SELAMLARLA...