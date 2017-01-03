DJ Kerimcan Durmaz Armada'yı Salladı

Açelya Aşkın / Arkeolog

Armada Alışveriş Merkezi, yeni yılı unutulmaz bir parti ile karşıladı. Armada çalışanlara özel olarak gerçekleşen partide Fenomen DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı.

Son dönemlerin çok konulan fenomen ismi Kerimcan Durmaz, 30 Aralık Cuma günü özel parti ile Armada 2. ve 3. katta bulunan Multi Performance Academy’de rüzgar gibi esti.

Durmaz, muhteşem sahne performansı ve çaldığı en hit şarkılar ile Armada personellerini coşturdu. Çalışanların yanı sıra özel davetlilerin de bulunduğu partide Kerimcan Durmaz hayranları hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partide Durmaz’ın kıvrak şarklılarda sergilediği dans gösterisi ile eğlence tavan yaptı.

Sosyal medyada 2017’den beklentilerini iki kelime ile anlatıp arkadaşlarını da etiketleyen iki kişinin yeni yıl partisine davetli olarak katıldığı gecede eğlence doruklardaydı.

Gecenin sonunda Kerimcan Durmaz hayranlarının yeni yılını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

Ayrıca, “Armada Ailesi’nin bu özel gecesinde bulunduğum için çok mutluyum. Bu sıcak ortamda sahne almak benim için büyük bir keyifti. Gelen herkese ve Armada Ailesine teşekkür ederim” diyerek sahneden ayrıldı.