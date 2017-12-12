DOĞUM GÜNÜ ŞAPKASI ?

Murat Akyol

Hayatımızın içine, her geçen gün başka başka yenilikler katılıyor... Kimileri faydalı, kimi de ömür törpüsü olan…

İşte bunların içinden biri, hatta en tartışılacak olanlarından; bu “facebook” ne menem bir şeydir, ben halendir anlayamadım?... Çeşit çeşit huyları, garip garip işleri var bu gözünü sevdüüğümün.

Tamam; insanları zahmetsiz, uğraşsız hemencecik haberleştiriyorsun, sana çok teşekkür ederiz. İletişimlerini kolay sağlıyorsun, buna da bir lafımız yok ama bazen de insanın başına olmayacak dertler açıyorsun be arkadaş?..

Çünkü bu öyküye de konu, bir yığın tuhaf uygulamaları var bu olmaz olası meredin?

Fakat birde, benim bildiğim ve de eskiden beridir değer verdiğim de bir “doğum günü” uygulaması var, en çok takdir edilecek... Senede bir gün bile olsa, uzak-yakın insanlar sizin gönlünüzü alıyorlar işte; birkaç güzel, özlü cümleyle.

* * *

Buraya kadar her şey normaldi? Her şey iyi… Fakat yıllar geçip de yazılan bu mesajlar “dolap beygiri” gibi kendi etrafında dönüp durdukça ve de kutlama sayıları da yıldan yıla arttıkça, bu uygulamada benim düşünce dünyamda sıkıcı bir hal almaya başladı... “En kısa yoldan bu kısır döngü nasıl halledilir?” sorusuna kendime göre bir cevap bulmam da, gecikmedi ama kısa zamanda. Çeşitli sayfalardan "doğum günü pastaları resimleri" bulmak suretiyle ve hiçbir kutlama mesajına da gerek olmadan bu resimleri doğum günü tebriği olarak yollamaya başladım, kıymetli arkadaşlarıma.

Yolladım, yolladım…

Ta ki yurt dışındaki bir dostumun, doğum gününe kadar?

* * *

Fakat ben, millete epey zamanlardır “doğum günü pastası” yolladığımı zannedermişim meğerse?... Artık zannetmiyorum da, yollamıyorum da… (Zaten hepsi de, birkaç ayrı aynı resimdi.)

Almanya’dan bir arkadaşım, (bahsi geçen gün) aradı, uyardı beni! Dedi ki bu;

- Ya oğlum; saf mısın, salak mısın sen ya?... Cemal'mısın Temel'mi, İdris'mi? Pasta resmi diye millete yolladığın bu şeylerin hiçbiri pasta değil!…Hepsi de birer süslü kadın şapkası bunların!!! Resme tıklayıp-büyütüp dikkatlice baktığında, üzerinde “Ay-Yıldız Şapka” yazıyor!

(O anki gonuşuğumuz ve yerel dilimiz olan Girasuncayla ona:)

- Ben nerden biliim ki abi? Yolladuk işte insanlara, insaniyet namına yaa! Bu millete de hiç iyilik geçmiyu... Zıçdurma beni şimdi şapgalaruna!

Da, diyemedim u dakgadan sooora... Gülüştük telefonda.

Tanımayanlar oralarda çok lafımı edip, gülüp eğlenmişler o gün… “Kim bu Giresun’lu Temel?” diye…