Donald Trump ve Kudüs

Eyüphan Kaya

Basına ve kamuoyuna;

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır İl temsilciliğinin ABD Başkanı Trump’ın Küdüs ile ilgi yaptığı karara teki için yaptığı açıklamadır.

Tramp’ın yaptığı gevezeliktir!

Dünyanın artık Amerika’nın maceralarına tahammülü kalmadı.

Çeyrek asıdır ABD, Siyonistlerin öncülüğünde dünyada hayatı yaşanmaz hale getirdi. Ey ABD senin büyük İsrail olduğun konusunda artık şüphe kalmadı.

Sen neyine güveniyorsun, PYD/YPG seni kurtaramaz ayağını denk al!!!

Dikkatli ol!

Sen emperyalist bir yaklaşımla dünyanın anasını ağlattın, israfta ve zulümde ileri gidip haddini aştın, şimdi de Müslümanların kırmızı çizgisine basıyorsun!

Binlerce kilometre öteden gelip benim evimin kapısında oyun yapma! kaba tabirle seni tokatlarım bilesin!

Müslüman devletler artık bir araya gelip bu zulme “dur” demesini bilmelidir!

Beytüllak Beytül emir değildir!

Suudi Arabistan ABD’den ekonomik irtibatını hala kesmiyorsa Suudi Devlet yetkilileri gayri müslüm olarak ilan edilmeli ve Kabe yönetimi bir an evvel onlardan alınmalıdır! Beytüllah Beytül emir değildir!

Diplomasiymiş!

Kimisi diyor ki, eleştiride diplomatik bir dil kullanmak daha iyidir, yahu 100 binlerce insan Suriye’de, Irak’ta öldürüldü, işkence edildi diplomatik miydi?

Ben insanım diyen herkesi bu ABD destekli İsrail zulmüne “hayır!” demelerini bekliyorum.

ABD ve yavrularını durdurmak için gerekli harekat başlamıştır, mazlum halklara hayırlı olsun.

Her şey Allah için

Kamuoyuna saygılarımla...

Eyüphan Kaya

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır il temsilcisi