DOSTUMUZU DÜŞMANIMIZI İYİ TANIYALIM

Mevlüt Mürsel Uzun

Türkiye bugün öyle bir konuma gelmiştir ki dünya ülkeleri arasında kimin dost, kimin hasım ülke olduğu açıkça bilinmektedir. Bu ülkelerden söz ederken isimlerini telaffuz etmenin bir mahsuru olmadığına inanıyorum. Bu köşede hemen ifade etmeliyim ki Türkiye’ye karşı son zamanlarda düşmanlık eden ülkelerin başında ABD gelmektedir.

ABD her ne kadar Türkiye’ye karşı dost ve müttefik olduğunu söylese de bu kocaman bir kandırmaca yalandır. Bunun böyle olmadığını CIA’nın içinde yer aldığı Gezi olaylarında, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da ki darbe girişiminde, PYD/YPG ve PKK terör örgütüne verdiği destekte, Rıza Sarraf davasında ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinde gördük. Şu son günlerde ortaya çıkan dedikodu şayet gerçekse akli dengesi yerinde olmayan Trump Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’yi resmen devlet olarak tanıyarak ayrı bir devlet kurmaları konusunda tehlikeli bir adım atmanın hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Bu ahlaksız tezgah oyunu eminim ki Türkiye’yi çileden çıkaracaktır.

ABD geçmişte dünya kamuoyunda Türkiye’yi zor durumda bırakmak için terör örgütü DEAŞ’la işbirliği yapıyor imajı yaramak için bu örgütten petrol alıyor, silah yardımı yapıyor gibisine yalanlar yaymaya çalışmıştı.

ABD’nin Türkiye’ye karşı yıllardan beri uyguladığı ciddiyetsiz tutumunu hoş karşılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tokat gibi kirli suratlarına vurunca birden değişiklik içine girdiler. Bu tokadın acısını bir türlü hazmedemeyen Amerika nasıl bir bedel ödetirim düşüncesiyle bazı girişimlerde bulunmaya kalkıştı. ABD’nin eski başkanlarından Bush’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Hannah isimli şahıs dünyanın en etkili politika ve diplomasi dergisinde yazdığı bir yazıda “Erdoğan gibi bir sorunu nasıl çözeriz” başlıklı yazısında “AK Parti içinden kopabilecek yeni bir merkez sağ parti, Gezi parkı eylemlerine benzer eylemler ve askeri darbe olasılıkları olmalı” gibi ifadeler kullanması ABD’nin nasıl bir niyet içinde olduğunu göstermektedir. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki gerçekten bir dünya lideri olduğu konusunda bir algı oluşturan Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ortadoğu’da ABD’nin şeytani planına karşı bir engel olarak görülmüştür. Nitekim ismi geçen ABD’li diplomat Erdoğan’ı durdurmak için “Gezi parkı eylemlerine benzer eylemler ve askeri darbe” olasılığından söz etmesi Türkiye düşmanlığından başka bir amaç taşımamaktadır. Böylece Gezi parkı olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bizzat ABD’nin olduğu gerçeklik kazanmaktadır. Hannah isimli bu Amerikalı konuşmasının başka bir yerinde “ABD’nin Erdoğan’la er yada geç hesaplaşma zamanı gelecek” derken bu alçak ve küstah diplomatı konuşturan da şüphesiz ki kendi ülkesinin başında bulunan yetkilileridir.

Sonuç olarak açıkça kabul etmeliyiz ki Ortadoğu’da Türkiye’nin etkisi ve varlığı herkesi korkutmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa dönüşü uçakta bu hususu özellikle işaret etmiştir.

Düşman gözüyle gördüğümüz ABD’nin Türkiye’den çekinmesinin haklı sebepleri vardır. Türkiye AK Parti iktidarının istikrarlı yönetiminde çeşitli etkili silahlarını, savaş uçağını, tankını, insansız hava aracını, helipkopterini, denizaltısını,, füzesini ve elektronik cihazlarını yapar hale gelmiş olması korkuların sebebidir. TSK’nin yaptığı tatbikatlarda bu saydığım silah, araç ve gereçleri kullanması dostlara güven, düşmanlara ister istemez korku salmaktadır…