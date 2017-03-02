Down sendromlu ve otizmli çocuklardan oluşan mehter takımından Başkan Ak'a ziyaret

Down sendromlu ve otizmli çocuklardan oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı ziyaret etti.

Konya’daki Down Sendromlu ve otizmli 20 çocuktan oluşan mehter takımı belediye hizmet binası önünde özel bir gösteri gerçekleştirdi. 24 marşı çalabilme özelliğiyle dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atan mehter takımını “Keçiören’e hoş geldiniz” diyerek karşılayan Başkan Mustafa Ak, “Çok güzel bir gösteri yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Down sendromlu ve otizmli çocuklarımız kendilerine fırsat verildiği zaman çok başarılı işler gerçekleştiriyorlar.

Biz de Keçiören Belediyesi olarak down sendromlu ve otizmli çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemize böyle güzel ve başarılı bir ekip oluşturduğu için teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ziyaretin ardından konuk mehter takımı Keçiören teleferiğine binip öğle yemeği yedi.