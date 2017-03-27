Güldane Kaya

“OKUMAZ DEDİLER AMA BİZ YILMADIK”

“Serpil Kara, özellikle lisede kızının okula gitmesine çok tepki verildiğini anlatarak, “Kızımın ilk 1 ay okula kaydı yapılmadı. Sonra kaydı yapıldı, ismi listelere yazılmadı. Her gün kızım gelip benim adım yok diye ağlıyordu. Öğretmenler bizi çağırdı ‘gelin götürün yapamaz’ dediler. Ama biz kazanılmış bir hakkı var, bunu kimse elinden alamaz dedik. Bu çocuk burada 10 yılda da mezun olsa burada devam edecek dedik. Devam etti ve bugünlere geldi” diye konuştu.

Hamileliği 8.5 ay olduğunda kızının down sendromlu olduğunu öğrendiğini ancak hiçbir zaman hamileliğe son vermeye düşünmediğini ifade eden Kara, “Onun da yaşam hakkı vardı, o güne kadar gelmiş bir bebeğin yaşam hakkını sonlandıramazdım. Şu anda yine böyle bir gebeliğim olsa yine sonlandırmam. Onlarla yaşamak çok güzel, çok farklı bir duygu. İnanın öbür kızımla bu kadar iletişimim yok, o benim dünyam, her şeyim” dedi.

Ayşegül Kara ise, memur olarak çalıştığını belirterek, “İşimi çok seviyorum, işimi güzelce yapıyorum, günlerim çok güzel geçiyor. Azmimle başardım buralara geldim. Devlet memuru olmamda en çok annemin emeği var. Okuyamazsın dediler, ben başardım ve okudum” şeklinde konuştu.”

Yani sevgili okurlarım hayatta herkesin bir hikayesi ve yaşam hakkı var. Engelleri elbirliği ile yenebiliriz. Eğer istersek en zorlu hikayelerden bile mutlu insanlar çıkarabiliriz.

Down sendromu, genetikten kaynaklanan düzensizlikten kaynaklı 21. Kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması sonucu ortaya çıkan genetik bozukluk.

Vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile belirir.

Çoğunlukla zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümünün farklı olmasıyla ilişkilendirilir. Hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü sorunları yaşanır.

Downsendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır.

Downsendromuna her 800-1000 doğumda 1 oranında rastlanır. Anne yaşının artmasıyla bu oranın yükselir.

Çocukluğun erken dönemlerinde sağlanacak olan aile ve tıp desteği ile erken müdahale sayesinde toplumla iç içe bir hayat kurabilirler.

Down Sendromu ilk kez İngiliz hekim John LangdonDowntarafından 1866 yılında sistematik bir şekilde sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır.

Sendrom, doktorun ismi olan "Down sendromu" olarak söylenmeye başlamıştır.

Downsendromlu çocuklar genelde boy ve kilo açısından daha yavaş büyürler, daha yavaş öğrenirler, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklardan daha çok zorlanırlar.

Zeka seviyeleri normalden düşük olarak kalır. Ancak iyi ve erken başlanan eğitimle zeka seviyelerinde yükselmeye rastlanır.

Down Sendromlu çocuklar iyi bir eğitimle normal birey şeklinde hayatlarını sürdürebilirler.

İmkan tanındığında meslek edinebilirler. Kendi yaşamlarını idame ettirebilecek seviyeye ulaşabilirler. Fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisine ihtiyaç duyarlar. Bu çocuklarımız için planlı ve programlı bir şekilde profesyonel yardım almak gerekir.

Downsendromlu çocuklar normal hayatlarını sürdürmek için gerekenleri öğrenebilirler.

Ayrıca kendi aralarında farklılıklar gösterebilirler. Bu nedenle çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir programla özel eğitim, beraberinde sosyal ve duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi ve motor gelişimi desteklenmelidir.

Fizik tedaviye Downsendromlu bebeklerde iki aylıkken başlanması iyi olur.

Egzersizler fizyoterapist bakımında yapılmalı ve günlük programlarla evde aile tarafından uygulanmalıdır.

Düzenli kontrollerle duruma göre tedavi desteklenir. Çocuklarda yüz kasları gevşektir. Fizik tedavi süresince kas gücü ve motor becerilerinin yanı sıra, algılama becerisi de programa dahil edilerek desteklenmelidir.

Bu çocuklarımızda konuşma geç gelişir. Erken dönemde başlanan dil terapisi ile ortalama 2-3 yaşında konuşma başlayabilir. Nadir rastlansa da bazıları çok geç konuşurlar.

Hiç konuşamayan sayısı ise oldukça azdır.

Sağlıklı bir insanın vücudundaki her hücrede 46 tane kromozom vardır.

Oysa Downsendromlu bebeklerin hücrelerinde toplam 47 kromozom bulunur.

Karyotipleri 47, XX+21 ya da 47, XY+ 21 şeklinde gösterilir.

Yani fazladan bulunan kromozom vücut kromozomlarının yanında bulunur. Bu kromozom fazlalığının neden kaynaklandığı tam olarak bilinmese de, 35 yaşından sonra doğum yapankadınların çocuklarında görülme olasılığı yüksektir.

Bunun nedeni kromozom ayrılmalarının ileri yaşlarda daha düzensiz olmasından kaynaklanmaktadır.