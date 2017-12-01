  • BIST 103.559
  • Altın 161,864
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C

Dr. Gökçen Erdoğan, İlişkilerin Temel Taşı “Sağlıklı İletişim” seminerinde Yenimahallelilerle buluştu

»
Dr. Gökçen Erdoğan, İlişkilerin Temel Taşı “Sağlıklı İletişim” seminerinde Yenimahallelilerle buluştu
Başarılı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Sırra Kalem, Gizli Kapaklı Şeyler, Belki Keşke Neyse adlı kitapların Yazarı Dr. Gökçen Erdoğan, İlişkilerin Temel Taşı “Sağlıklı İletişim” seminerinde Yenimahallelilerle buluştu.

YENİMEK Ergazi Kurs Merkezi’nde düzenlenen seminerde, ünlü kadın doğumcunun takipçisi kadınlar salonu saatler öncesinden doldurdu.

Kâğıda isim vermeden sorularını yazdılar

Sözlerine Yenimahalleli kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Dr. Gökçen Erdoğan, “Sizlerin sorunlarına şifa olmak için buradayım” dedi.

İlk olarak menopoz, menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişikler ve menopozda oluşabilecek problemler hakkında kadınlara samimi ve içte tavırlarıyla detaylı bilgiler veren Doktor Erdoğan, daha sonra seminere soru cevap şeklinde devam ederek,kağıda isim vermeden sorularını yazan katılımcıların sorularını cevapladı.

En çok sorulan soru cinsel isteksizlik

Seminerde kadınlar tarafından en çok soru cinsel isteksizlikten geldi. Gökçen Erdoğan, “Dışarıdan bakıldığında mutlu, sağlıklı bir ilişki olarak görülen ama yatakta iki yabancıya dönüşen çiftler var. Bazen kadınlar birçok sebepten dolayı cinsel dürtülerini geriye iter. Eğer kadında cinsel isteksizlik kronikleşirse, partneriyle ilişkisi mutlaka etkilenir” diye konuştu. 

Büyük beğeni toplayan seminerin sonunda belediye yetkilileri Doktor Gökçen Erdoğan’a çiçek takdim etti. Erdoğan ise Yenimahalleli kadınlarla teşekkür ederek, selfie çekildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar'da ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ semineri düzenlendi17 Kasım 2017 Cuma 11:15
  • Çankaya Belediyesi, Mor Bayraklı işyerlerini ödüllendirmeye devam ediyor17 Kasım 2017 Cuma 11:12
  • Türk Telekom’un “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji hareketinin son durağı Ankara oldu15 Kasım 2017 Çarşamba 10:36
  • Çankaya Belediyesi, kadınları birçok konuda bilinçlendiren eğitim programının ikincisine başlıyor15 Kasım 2017 Çarşamba 10:32
  • Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Hobi Kursları’nda kursiyerlikten öğretmenliğe15 Kasım 2017 Çarşamba 10:26
  • Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinliklerine 20 Kasım’da başlıyor15 Kasım 2017 Çarşamba 10:15
  • Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle, ailelere yönelik, “Aile İçi İletişim” eğitimi verildi09 Kasım 2017 Perşembe 10:36
  • Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde kadınlar çinicilik sanatını öğreniyor07 Kasım 2017 Salı 11:01
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Hüma Sultan Hanım Evini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi01 Kasım 2017 Çarşamba 11:54
  • Başkan Tiryaki Altındağlı vatandaşlar ile iç içe01 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim