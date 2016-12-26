DUAYENLER VE YENİ İSİMLER BİR KEZ DAHA SALON’DA BULUŞUYOR

Salon, Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla baharı müjdeleyen Nisan ayı da dahil olmak üzere kendi kulvarında başarılarıyla isimlerini duyurmuş ve haklı bir yer edinmiş olan birçok müzisyen ve grubun yanı sıra, müzikle tanıştıkları günden bu yana üretimlerini sürdüren ve gelecek vaat eden sanatçıları da sahnesinde ağırlayacak. Kış sezonunun ilk konuğu klarnet, bağlama ve kanunun sıra dışı birlikteliğinin temsilcisi Taksim Trio olacak. Ardından söz yazarı, besteci, saksofonist Korhan Futacı ve Kara Orkestra’nın zengin orkestral dokuya sahip müzikleriyle dikkat çeken parçaları dinleyici ile buluşacak. Yerli saykedelik müzik grubu BaBa ZuLa, Türkiye’de kendine geniş bir hayran kitlesi edinen saykedelik müziğin en kült yorumlarını Salon sahnesinden dünyaya duyuracak. Caz vokalisti Deniz Taşar ve bas gitarist Şentürk Öztaş’ın ortak projesi olarak hayata geçen Songs From a Breeze, yepyeni bir proje olarak bas ve vokalin gücünü, minimal ve samimi bir tavırla birleştirdiği müzikleri ile dinleyicilerini Salon’da karşılayacak.
Norveçli folk-pop müzisyeni Moddi, hayat dolu, akustik folk-pop melodilerini dinleyici ile buluşturmak üzere Salon’a gelecek. 123’ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, zarif vokalleri, yeni hikâyeleri ve yepyeni albümünden parçalarla Salon’da hayranlarının karşısına çıkacak. Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in heyecan verici ortak projesi Jakuzi kısa bir aradan sonra Ocak ayı sonunda Salon’da tekrar dinleyici ile buluşacak. Yeni isimlerin keşfedildiği bir sahne olma niteliği de taşıyan Salon, Jeff Buckley naifliğindeki vokalleri ve Nina Simone’u andıran ses rengiyle Londra’da son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden birini, Nilüfer Yanya’yı Play Tuşu işbirliğiyle sahnesine konuk edecek. Elektronik müzik bestecisi ve prodüktör Başak Günak’ın projesi Ah! Kosmos, ödüller alan görsel şovlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar Salon sahnesinde olacak.
Yoluna hız kesmeden devam eden Salon’un Şubat soğuklarına direnen programında Norveçli caz piyanisti ve bestecisi Bugge Wesseltoft’un ikonik elektronik caz projesi Bugge Wesseltoft’s New Conception Of Jazz, Beyrutlu blues, garage rock grubu The Wanton Bishops, Californialı şarkıcı, söz yazarı, kent ozanı Cass McCombs ve ekip arkadaşlarından oluşan Cass McCombs Band, 100% Müzik konserleri kapsamında Salon’da hayranlarıyla buluşacak olan, canlı performansları ile dinleyen herkesi hayran kitlesine ekleyen, 2012’de İstanbul Caz Festivali’ne konuk olan, indie rock’ın Kanada çıkışlı ismi The Dears, zamansız müziği ve ozanlık mertebesine erişmiş vokalleriyle New Jerseyli şarkıcı, söz yazarı Luke Elliot, Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarından Redd, dünyanın birçok ülkesinde sayısız performans sergileyen, Türk ve Yahudi müziğinin zengin köklerinden beslenen Yinon Muallem’in Derya Türkan, Yossi Arnheim ve Tuluğ Tırpan ile ortak projesi Bridges ve tuşesi yüksek davul ritimleri, sert vokalleriyle dinleyenleri adeta hipnotize eden Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Kat Frankie bulunuyor.
Baharın enerjisi yeni sezonda da Salon’da hayat buluyor
Garanti Caz Yeşili kapsamında indie pop’un yeni yüzlerinden İngiliz Seafret, Cezayirli folk müziği sanatçısı Souad Massi, alternatif sahnenin Ankara çıkışlı grubu Son Feci Bisiklet, yeni bir tını arayanların müjdecisi niteliğinde isimler olarak Salon’un misafiri olacaklar. Yunan deneysel rock grubu No Clear Mind, 100% Müzik konserleri kapsamında Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, oradan da Avrupa’ya doğru uçuran oryantalist melodilerin sahibi Riff Cohen ve İsveçli shoegaze, indie pop grubu The Radio Dept. de Salon’da unutulmayacak performanslara imza atmaya hazırlanıyorlar.
Sezona hızlı bir başlangıç yapan Salon, 2017’de de müziğin farklı türlerinin en nadide isimlerini sahnesinde konuk etmeye devam ediyor.
Salon’un yeni yılın enerjisini ve coşkusunu sahneye taşıyan konserlerinin biletleri 28 Aralık Çarşamba gününden itibaren satışa çıkıyor. Sofistike bir atmosferde yeni keşifler ve kaliteli müzik için Salon’u takipte kalın.
Bilet Bilgileri
Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
(İKSV ana gişesi Pazartesi’den Cumartesi’ye her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)
Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.
Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.
Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org
Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.
MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.
Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.
Tarih
Gün
Program
11.01.2017
Çarşamba
Taksim Trio
12.01.2017
Perşembe
Taksim Trio
13.01.2017
Cuma
Korhan Futacı & Kara Orkestra
14.01.2017
Cumartesi
BaBa ZuLa
17.01.2017
Salı
Songs From A Breeze
18.01.2017
Çarşamba
Moddi
19.01.2017
Perşembe
Moddi
20.01.2017
Cuma
Lara Di Lara
21.01.2017
Cumartesi
Jakuzi
27.01.2017
Cuma
Play Tuşu İşbirliği ile: Nilüfer Yanya
28.01.2017
Cumartesi
Ah! Kosmos / Önce: İnal Bilsel
01.02.2017
Çarşamba
BUGGE WESSELTOFT’S NEW CONCEPTION OF JAZZ
02.02.2017
Perşembe
BUGGE WESSELTOFT’S NEW CONCEPTION OF JAZZ
04.02.2017
Cumartesi
The Wanton Bishops
09.02.2017
Perşembe
Luke Elliot (Solo)
10.02.2017
Cuma
Cass McCombs Band
11.02.2017
Cumartesi
100% Müzik: The Dears
17.02.2017
Cuma
Redd
22.02.2017
Çarşamba
Bridges - Yinon Muallem, Derya Türkan, Yossi Arnheim, Tuluğ Tırpan
25.02.2017
Cumartesi
Kat Frankie (Solo)
01.03.2017
Çarşamba
Garanti Caz Yeşili: Seafret
08.03.2017
Çarşamba
Souad Massi
09.03.2017
Perşembe
Souad Massi
10.03.2017
Cuma
Son Feci Bisiklet
11.03.2017
Cumartesi
No Clear Mind
19.04.2017
Çarşamba
100% Müzik: Riff Cohen
20.04.2017
Perşembe
100% Müzik: Riff Cohen
28.04.2017
Cuma
The Radio Dept.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.