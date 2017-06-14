Düğününüz İçin Lüks Davetiye Modelleri E-Davetiye’de

Düğünler sadece gelin ve damat için değil aynı zamanda aileler, akrabalar, arkadaşlar içinde oldukça özel olan günlerdir.

Tüm bu özel günde sevenlerin birbirine kavuştuğunun ilanı olan düğünlerde sevdiklerinizi bu özel güne davet etmek ve onarlın ömrü boyunca saklayacakları değerli bir davetiye örneğini onlara sunmak oldukça da özeldir. Sevdiklerinize sunacağınız davetiye seçimleri size özel olan ve sizin zevkinizi yansıtan örneklerdir. Davetiye seçimi ile ilgili olarak sıkıntı yaşıyorsanız gelinliğe, gelin çiçeğine ya da mekâna uygun olarak değişik seçimlere de yer verilebilir. E davetiye sitesi evinizin rahat ortamında ince eleyip sık dokuyarak seçim yapmanıza olanak veren 3000 ve üstü davetiye örneğini size sunarken seçim yapmanızı kolaylaştırmak amacı ile de kategori seçimlerine de yer verdi. Lüks davetiye İlkbahar & Yaz koleksiyonu, hasır ve eskitme detaylı olan koleksiyon parçaları içine de seçimlerinizi yapmanız mümkün.

E-Davetiye Lüks Davetiye Örnekleri

E davetiye sitesi yılların tecrübesi ile binlerce ürüne yer verirken kararınızı daha kolay yapmanız için belli kategorileri de oluşturdu. Bu seçimler içinde yer alan lüks davetiye modelleri içinde altın ve gümüş varak baskı tekniklerinin yer aldığı özel tasarımlarda yer alıyor. Yüzlerce ürünün yer aldığı kategori içinde modelleri tek tek inceleyebilir beğendiğiniz model için seçim yaptıktan sora tasarımın son halinin hazırlanması ile e postanıza onay vererek siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

E-Davetiye ile Farklı Davet Organizasyonları

E davetiye adresi sadece baskı davetiye örnekleri değil aynı zamanda sesli ve videolu davetiye örneklerine de yer veriyor. Yeni moda olan video ve sesli davetiye öreklerini sosyal paylaşım adresinizden yayınlayarak tüm sevdikleriniz ile paylaşmanız mümkün. Bunun yanı sıra baskı tekniği ile hazırlanmış olan davetiyeleri de siparişinize ekleyerek sosyal paylaşım ağı içinde olmayan sevdiklerinize ulaşabilirsiniz. E davetiye adresi üstünden yapacağınız alışverişlerde dilerseniz düğün davetiye zarf üstüne kaligrafi tekniği ile hazırlanan yazılar ile davetli isimlerinizde yazılabilir. Tarafınızca gönderilecek olan liste aynen basılarak sizlere teslim edilir. https://www.edavetiye.com.tr/luks-davetiyeler adresini tıklayarak anında sipariş oluşturabilirsiniz.