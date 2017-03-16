Dün “istikrar” diyenler, 15 yılda 7 milyona yakın işsiz ordusu yarattılar!

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

TÜİK tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı İş Gücü İstatistikleri, resmi işsizlik oranının Aralık ayında son 7 yılın zirvesine çıkarak yüzde 12,7’ye ulaştığını göstermektedir. Şu anda resmi rakamlara göre 3 milyon 872 bin vatandaşımız işsiz. Umudunu kaybetmiş, çalışmaya hazır vatandaşlarımız ve zamana bağlı eksik istihdam edilenler de dahil edildiğinde yani geniş tanımlı işsizliğe bakıldığında, gerçek işsizliğin yüzde 20,6, gerçek işsiz sayısının ise 6 milyon 787 bine ulaştığı görülmektedir.

Açıklanan veriler, Türkiye’de emekçilerimizin yaşadığı zorluğu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Açıkça görülüyor ki; her geçen gün Türkiye ekonomisini zora sokan AKP iktidarı, 15 yıldır tekrarladığı “istikrar” söylemiyle ülkede 7 milyona yakın bir işsiz ordusu yaratmıştır.

Son 15 yılda AKP eliyle; istikrar diyerek yoksul bırakılan, sosyal yardımlarla düşkünleştirilen ve muhtaç bırakılan, tüm haklarından mahrum edilmiş, örgütlü yapısı parçalanmış ve ölüme mahkum edilmiş bir emekçi kesim yaratılmak istendiği çok açıktır. Açıkça görülüyor ki; emekçilerimiz geleceksizlik, işsizlik ve güvencesizlik kıskacında bırakılmıştır.

Gençlerimiz işsiz ve aç, milletvekilliği üzerinden yapılacak istismara da karınları tok!

Veriler, 15-24 yaş arası genç işsizliğinin 2016 Aralık ayı itibariyle son 8 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 24’e yükseldiğini göstermektedir.

Üniversitelerde artan öğrenci sayısı ise adeta ertelenmiş bir işsiz ordusu oluşturmaktadır. Türkiye’de son 10 yılda öğrenci sayısının üç kat arttığı görülmektedir. Son 10 yılda üniversite öğrencisi sayısının 2 milyondan 7 milyona çıktığı Türkiye, “diplomalı işsizler ülkesi” olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

AKP iktidarıyla, her 4 gencimizden birisi eğitim imkanı ve iş bulamaz hale gelmiştir. Gençlerimizin hükümet tarafından geleceksizlik kıskacına atıldığı ortadadır.

İşsizlikteki artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor

Genç kadın işsizlik oranı bir önceki yılın Aralık ayına göre 8,1 puan artarak 28,8’e yükselmiştir. Tarım dışı kadın işsizliğindeki artış ise sürmektedir. Tarım dışı kadın işsizliği 3,3 puan artarak 20,1’e yükselmiştir. İşsizlikten en fazla etkilenen kesimin geçlerimiz ve kadınlarımız olduğu açıktır.

İşsizliğe, güvencesizliğe, geleceksizliğe ‘Hayır’ diyeceğiz

AKP’nin kendi için kurduğu istikrar düzeni gençler, kadınlar ve çalışanlar için bir felakete dönüşmüştür. Bir tarafta iş aramaktan vazgeçen milyonlar, diğer tarafta kapanan işyerleri ve işten çıkarılan yüzbinler... Hepsi AKP’nin istikrar düzeninin eseridir.

Rakamlarla oynamalarına, gerçekleri çarpıtmalarına rağmen milyonların işsizliği artık gizlenememektedir. AKP’nin rakamları bile açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum edilenleri gizleyemiyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik ordusu günden güne büyürken AKP örtülü ödenekler ve varlık fonu üzerinden kendisine saltanat yönetimi kurmak istiyor. Başkanlık rejimi ile birlikte bu anlayışa hukuksal altyapı oluşturmak istiyor. Emekçiler önerilen bu düzenin kendilerinin sefaleti ve felaketi olacağının farkında.

Türkiye’nin gerçek ve yakıcı gündemi işsizliktir, yoksulluktur. Türkiye’nin ertelenemez gündemi ise terördür, toplumsal barıştır. Bu sorunlar AKP’nin gündeminde yoktur. İktidara sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Gençler ve kadınlar için işsizlik, çalışanlar için güvencesizlik kader değildir. Bu sorunları çözmek iktidarın varlık nedenidir.

AKP, emeğe, işsize, yoksula sahip çıkacak bir yaklaşımı ve örgütlenmeyi iktidarda olduğu 15 yıldır ortaya koyamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeği özgürleştirecek, işsize iş, yoksula aş üretecek bir düzeni kurmak bizim temel iddiamızdır.