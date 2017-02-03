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DÜNDEN BUGÜNE İHANET !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Ülkemizi, bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi ilgilendiren  ortak konularda bir araya geldiğimizde, vatan sevgisi ortak noktamız olur.

Toplumda ülke çıkarlarından çok, kişisel çıkarlar  ağır bastığı zamanlarda ise, çoğu konuşmalarda  ‘’niye ülkemizde  bu kadar çok hain var’’  diye de söylenir dururuz.

Aslında hiç de haksız değiliz.

Tarihimize baktığımızda,  Osmanlı’da  ve Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, her dönemde bunun dile getirildiğini  tarih kitaplarında okuyoruz.

Vatana, Millete ihanet toplum içinde bugün ortaya çıkan olgular değildir.

Türk’lüğü yok etmeye çalışanlar tarih boyunca düşmanla işbirliği yapmıştır.

Çoğunlukla,  okumayı sevmeyen,  tartışmayı bilmeyen,  bilgi sahibi olmadan fikirler  üreten  bir toplum olduk.

Kişisel bakış açımızla, duygularımızla,  bir partiye,  bir siyasetçiye,  bir ünlüye  kolayca  bağlanabiliyoruz.

Ne  onun ilkeleri,  ne görüşleri,  ne de ülke için yaptıkarına bakmadan körü körüne  peşinden gidebiliyoruz.

Bir insana Vatan haini demek çok kolay bir yakıştırma değildir.

Ancak, 11 Kasım 1938’den bu yana,  yazılan kitaplara,  ülkeyi yönetenlere,  siyasilere,  aydınlara, sanatçılara, yazar- çizerlere  baktığımız zaman bunu söylemek çok da zor değil.

*Ülkenin kalkınmasına destek vermek  yerine,  AB-D ye tavizler vermek,

*Köy enstitüleri’ni kapatıp eğitim sisteminde,  AB’nin istediği programı uygulamak,

*Siyasette,  sanatta,  üretimde,  ekonomide  ülkeyi  dışarıya  bağımlı hale getirmek,

*Atatürk devrimlerini devam ettirmek yerine,  yok etmek çabasına girmek,

*Siyaseti ülkenin değil, kendi çıkarlarına alet etmek,

*Tarımda,  sanayide üllkeyi dışa bağımlı  kılmak,

*Kendi milletinin birlik beraberliğini korumak yerine,  dış güçlerin talimatıyla  etnik ayrımcılığa  götürmek,

*Ülkenin tam bağımsızlığını zedelemek,

*’’ Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’’   ilkesine rağmen ülkeyi bir savaşa sürüklemek,

*’’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ yazan Anayasa’yı,  tek adam anayasasına dönüştürmek için çabalamak,

*Mevcut  Anayasa’yı tam anlamıyla uygulamadan,  değiştirme yoluna gitmek,

*Cumhuriyet kazanımlarını,  arttırmak yerine tek tek yabancılara satmak,

*Hibelerle, Fonlarla ülkeyi dışa bağımlı yapıp,  borç batağına sürüklemek,

*Toplumun refah düzeyini  yükseltmek,  eşitlik,  adalet  yerine iç bölünme eşiğine getirmek,

*Rant uğruna  yabancılara toprak satmak,

*Köylüyü topraktan,  üretimden uzaklaştırıp tüketen konumuna getirmek,

*Tohumdan, gübreye  tarımı ve  hayvancılığı yok etmeye çalışmak,

*Demokrasi’den, Laiklik’ten uzaklaştırmak,

*Vatana huzur, millete hizmet yerine toplumu kutuplaştırmak,

*Bilime,  ilime,  gençliğe ve  geleceğe yatırım yapmamak,

Vatana ihanet değil de nedir ?

Dünden bugüne devam eden ihanet  hız kesmedi.

Bu topraklar var oldukça bu kutsal vatana ihanetler de  bitmeyecek.

Türk Milleti bunun farkındadır, Türk milletinin vatana bağlılığı yücedir.

Yüce Türk milleti,  vatana ihanet edenleri tarih boyunca affetmemiştir, bundan sonra da affetmeyecektir.

Vatan sevgisi, Millet sevgisi her zaman kazanan olacaktır.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene !!

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