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Dünya da Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor

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Dünya da Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor
7’den 70’e her yaşta sporcuyu bünyesinde barındıran Sayokan’da kuşak bağlama töreninin 12.’si gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’ndan 483 sayokan öğrencisi arasından sınava girmeye hak kazanan 90 öğrencinin katıldığı kemer sınavı görsel bir şölene dönüştü. Sayokan Dünya Federasyonu’nun yılda 1 defa yaptığı ve Aybarlığın ilk adımı olan Sayokan San Közgü Sınavı’nda başarılı olan 8 öğrenciye, 1. San Siyah Kemer sertifikaları ise Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından verildi.

 

Sosyalleşmenin anahtarı

Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle Mamaklı gençlerin spora her geçen gün ilgisinin arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu spor dalının Mamak’ta öğretilmesi bizim için önem arz ediyor. Sayokan sadece bir spor branşı değil, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan hem sağlıklı kalmanın hemde sosyalleşmenin anahtarıdır. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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