DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLAMA GÜNÜ DEĞİL, FARKINDALIK ARTIRMA GÜNÜDÜR

Nur Çelebi / Editör

3 Aralık Dünya Engelliler günü Münasebetiyle bir yazılı basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Engelliler Komisyonu Başkanı Huri Kaşıkçı yaptığı yazılı basın açıklamasında: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Dedi.

Kaşıkçı'nın basın açıklaması şöyledir. " Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilen bu gün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür.

Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükümetimizin uyguladıkları politikalarla artık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü daha anlamlı hale gelmekte, yarınlara karşı umudumuz her geçen gün daha da artmaktadır.

“ Engel yoktur engeller vardır.”sloganıyla faaliyete başlayan Memur-Sen Engelliler Komisyonumuz, engellenmenin temel kaynaklarını ortadan kaldırmayı birinci hedef olarak belirlemiştir.

Ülkemizde 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü ile birlikte, engelleri ortadan kaldı-racak tedbirleri almak da önemlidir.

2000’li yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu gerek-se özel sektörde istihdam edilme imkânına kavuşmuştur.

Ancak buna rağmen, engelli çalışanlar olarak iş hayatımızda bazı zorluklarla karşı karşıya kal-maktayız.

Yardımcı hizmetler sınıfına atanan engelli memurlar, engellerinden dolayı kendilerine verilen görevleri tam anlamıyla yerine getirememektedirler.

Bu yüzden hem çalıştıkları kurumun işleri aksamakta hem de engelli çalışan işini tam anlamı ile yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktadır.

Sendikamız engelliler komisyonu olarak, eğitimine bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfın- dan istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması bizleri mutlu edecektir.

Memur-Sen olarak; eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımı- zın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır.

Hükümetimizin engelli çocuklarımıza verdiği destek bizleri memnun etmektedir. Ancak ilk veortaöğretim sonrası lise eğitimi alan engelli çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçları tam anlamı ile karşılanamamaktadır, ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerimize yönelik okullarda özel eğitim sınıflarının açılmasının, engelli çocuklarımızın eğitim kalitesini yükselteceğine inanıyoruz.

Engelli öğrencilerimize, mesleki eğitimlerinin daha kolay verilebilmesi için gerekli düzenle- menin yapılması beklentimizdir.

Engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız kişiler olarak katılımı, erişilebilirliğin tam anlamıyla düzenlenmesiyle mümkündür.

Erişilebilirlik ortamı sağlanabildiği takdirde, hayatın her alanında engellilik engel olmaktan çıkar, engelli bireylerin hayat kalitesi ciddi anlamda yükselir.

5378 sayılı Kanun ile engellilerin “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait; resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sos-yal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılara engellilerin daha kolay ulaşabilmesi için mimaride erişilebilirlik zorunlu hale getirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda yetersizliğin ve yaşanılan birtakım zorlukların nedeni en- gelli olma durumu değil, fiziki sosyal ve ekonomik engellemelerle karşılaşmamızın getirdiği engellerdir.

Çalışma hayatında yer almayan engelli vatandaşlarımız devletimizin ödediği engelli maaşlarının aile başına düşen gelirin hesaplanması sonucu, 2022 aylıklarını alamamakta, engelli vatan-daşımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Dileğimiz çalışamayan her engellinin ekonomik standardının yükselmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ödenen engelli maaşlarının uygun standartlara ulaştırılarak çalışa- mayan engelliler arasındaki eşitsizliğe son verilerek, bu yanlış uygulamanın bir an önce orta- dan kaldırılmasıdır.