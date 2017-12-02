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Dünya Engelliler Günü’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek

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Dünya Engelliler Günü’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek
Engelli dostu Yenimahalle Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşları yalnız bırakmayacak

3 Aralık Pazar günü (Yarın) Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak etkinliklerde pop müziğinin sevilen yorumcusu Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek. 

Eğlencenin kapısı Yenimahalle’de aralanacak

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan program, engelli temalı lirik dans gösterisiyle başlayacak. Etkinliklere; Özel Kardelen, Can Yaren, İlk Emek, İletişim Başkent, İnci Ser, Mavi Yıldızlar ve Sedat Taş Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri aileleri ve öğretmenleriyle birlikte katılacak. Pop müziğinin beğenilen yorumcusu Buray da etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza atacak. Öte yandan özel eğitim kurumlarının öğrencileri Buray’ın sevilen şarkısı “Mecnun’u” sanatçıyla birlikte yorumlayacak.

Ayrıca; programa katılan tüm engelli bireylere günün anısına çeşitli hediyeler verilecek.

TARİH: 3 Aralık 2017 Pazar (YARIN)

YER: Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi / Çok Amaçlı Salon

SAAT:16.00

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