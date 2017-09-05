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Dünya genelinde 130 milyon kişi çeşitli sebeplerle yardıma muhtaç durumda

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Svetlana Williams

Yapılan araştırmalara göre, dünya tarihinde insani krizler bakımından en kötü dönemlerden birinin yaşandığı son yıllarda en az 130 milyon kişi çeşitli sebeplerle yardıma muhtaç durumda yaşarken, 25 milyon kişinin ise hayatta kalabilmek için çok acil insani yardıma ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Interpress’in elde ettiği bilgilere göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısının 65,6 milyon civarında olduğu belirlendi. Buna göre her gün 28 bin 300 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı saptandı.

Mülteci sayısı 22,5 milyonu geçti …

Yapılan araştırmalar ülkesinden göç ederek mülteci durumunda olan insan sayısının 22.5 milyonu geçtiğini gösterirken, en fazla göç veren ülkelerin 5,5 milyon mülteci ile Suriye, 2,5 milyon mülteci ile Afganistan ve 1,4 milyon mülteci ile de Güney Sudan olduğu tespit edildi.

En fazla sığınmacı Türkiye'de

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre, 2016 yılında Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 900 bin mültecinin barındığını ve Türkiye'nin dünya genelinde en fazla sığınmacı ağırlayan ülke olduğu belirlendi. Türkiye'yi 1 milyon 400 bin mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ve yaklaşık bir milyon sığınmacıyı ağırlayan Lübnan’ın izlediği saptandı. Medya Takip Ajansı Interpress’in medyada yapmış olduğu araştırmaya göre, mültecilerle ilgili yılbaşından bu yana yazılı basın ve internette 139 bin 931 haber çıktığı tespit edildi.

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