Dünya genelinde 130 milyon kişi çeşitli sebeplerle yardıma muhtaç durumda

Svetlana Williams

Yapılan araştırmalara göre, dünya tarihinde insani krizler bakımından en kötü dönemlerden birinin yaşandığı son yıllarda en az 130 milyon kişi çeşitli sebeplerle yardıma muhtaç durumda yaşarken, 25 milyon kişinin ise hayatta kalabilmek için çok acil insani yardıma ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Interpress’in elde ettiği bilgilere göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısının 65,6 milyon civarında olduğu belirlendi. Buna göre her gün 28 bin 300 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı saptandı.

Mülteci sayısı 22,5 milyonu geçti …

Yapılan araştırmalar ülkesinden göç ederek mülteci durumunda olan insan sayısının 22.5 milyonu geçtiğini gösterirken, en fazla göç veren ülkelerin 5,5 milyon mülteci ile Suriye, 2,5 milyon mülteci ile Afganistan ve 1,4 milyon mülteci ile de Güney Sudan olduğu tespit edildi.

En fazla sığınmacı Türkiye'de