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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara’da coşkuyla karşılandı

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara’da coşkuyla karşılandı
GREKO ROMEN STİL GÜREŞTE BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN ASKİ SPOR GÜREŞÇİSİ RIZA KAYAALP, BAŞKENTLİLER TARAFINDAN ESENBOĞA HAVAALANI’NDA COŞKUYLA KARŞILANDI..

Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve üçüncü kez Dünya Şampiyonluğunu elde elen ASKİ Spor’lu Rıza Kayaalp, Ankara’da coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’un milli güreşçisi Kayaalp’i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Anne ve babasının yanı sıra Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Güreş Federasyonu ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile çok sayıda Başkentli sporsever karşıladı.

Dünya şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, karşılamada yaptığı konuşmada, hedefinin katıldığı organizasyonlarda, Türk Bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti.

Türk halkının müsabakalar öncesinde kendisinden büyük beklentileri bulunduğunu ifade eden Kayaalp, şöyle konuştu:

“Şampiyon olup, böyle mutlu bir şekilde ülkeme dönmek beni gururlandırıyor. 12 yıldır Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar kazandım. Benden yeni başarılar bekleniyor. Halkımızı düşünerek şampiyonalara katılıyoruz. Herkesi sevindirdiğim için çok mutluyum. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek terimiz kurumadan arayıp, tebrik ettiler. 2020'ye kadar 2 dünya ve 3 Avrupa şampiyonası var, bu zamana kadar yoluma devam etmek istiyorum. Şampiyonluklar kazanıp ilerlemek istiyorum. Ben böyle çalıştığım sürece, inşallah 2020'de altın madalyanın geleceğine inanıyorum."

 

-ANNE VE BABASI’NDAN SÜRPRİZ…

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in anne ve babası da Havalimanı’nda düzenlenen törene katıldı.

Baba Kelami Kayaalp, oğlunun üçüncü kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Neşeliyiz, sevinçliyiz, gururluyuz. Oğlum söz vermişti, sözünü tuttu. Rıza, Türkiye'nin evladı, babası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

 Milli güreşçinin annesi Sevgi Kayaalp da Ankara'da karşılamaya katılarak Rıza’ya sürpriz yaptıklarını belirterek, "Oğluma ‘orada İstiklal Marşı'nı okutmanı istiyorum’ dedim. Bir kez daha marşımızı okuttuğu için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Evde duramadım. Oğlum Rıza ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Havalimanı’nda kendilerini karşılamaya gelen sporseverlerle hatıra fotoğrafı çektiren Rıza Kayaalp, daha sonra ASKİ Spor yetkilileri ile kulübe giderek pasta kesti.

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