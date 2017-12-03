Dünya tarihinde iz bırakan lider kadınlar vardır

Ali Kırbıyık

Örneğin; Bana karşı zafer kazandırtmayacam diyen Kleopatra,

Almanyada Naziler tarafından hertürlü zulüme uğramış, buna rağmen 'Yinede İnsanların Kalplerinin Güzel Olduğuna İnanıyorum' diyen Anne Frank,

'İnsanları yargılarsan, onları sevmeye zamanın kalmaz' diyen Rahibe Teresa,

'Siyasette birşeyi söyletmek istiyorsanız bir erkekten isteyin. Birşeyi yaptırmak istiyorsanız,bir kadından isteyin' diyen Margaret Thatcher,

'İnsanlar görevlerini unutmaya, haklarını hatırlamaya meyillidir' diyen İndira Gandhi,

'Demokrasi en iyi imkandır' diyen Benazir Butto Vardı.

Birde,Türkiye Cumhuriyet tarihinde Partisinin lideriyle birlikte Hak Hukuk Adalet sloganıyla, 432 km yürüyen, CHP Kadın kolları genel başkanı seçildiği günden buyana Türkiye'yi iki defa adım adım dolaşan CHP'li kadınların lideri Fatma Köse vardır.