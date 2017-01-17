Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda minderin tozunu attıran Altındağlı güreşçiler, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, 7 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

20 sporcuyla Altındağ’ı temsil edecek olan güreş takımında tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılıyor.

Turnuvanın favorisi

Altındağ’ın sessiz şampiyonları, Ay-yıldızlı bayrağı bir kez daha göklere çıkarmayı hedefliyor. Bafra’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın da favorisi olan güreş takımı, antrenmanlarını Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu Antrenör İlhan Çıtak ve Milli Takım Antrenörü Mesut Zehir gözetiminde gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Stadyumu Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan idmanlar kıran kırana geçiyor. Haftanın 4 günü mindere çıkan Altındağlı güreşçilerin hırsı dikkatlerden kaçmıyor. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, milli takıma en fazla sporcu gönderen kulüp olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Bu çocuklar çok can yakar

Sessiz şampiyonlardan Celal Koçak, daha önce büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatarak bu başarıları tekrar edebilecek güce sahip olduklarını söyledi. Güçlü bir takım olduklarına dikkat çeken Koçak: “Tüm madalyalara talibiz” dedi. Celal Koçak, başarıya giden yolda takımdaki birlik ve beraberliğin önemli olduğunu da dile getirdi.

Bir diğer güreşçi Bayram Aksu ise şöyle konuştu: “Takımdaki arkadaşlık ortamı çok güzel. Arkadaşlıklarımız sadece idmanlardan ibaret değil. Bu ekiple dışarıda da görüşüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hocalarımızın katkısı büyük… Bize her zaman destek oluyorlar. İnşallah Türkiye Şampiyonası’ndan da zaferlerle döneceğiz.”