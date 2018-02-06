Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı.

Şef Peter Breiner yönetimindeki Angora Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkan Kutluer, Tango melodisinin klasik tarzda seslendirildiği Tango Goes Symphony Cd’sindeki eserleri flütü ile Yenimahalleli sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova’nın da izlediği konserde, müzikseverler tangoya klasik bir yorum getiren performansı büyük bir beğeni ile izledi.

Yenimahalle’de doyumsuz bir sanat akşamı

Konserde; New York’tan gelen, tango aranjelerinin de sahibi şef Peter Breiner piyano da çalarak konuklara doyumsuz bir gece yaşattı. Gecede; Astor Piazzola, Rodriguez ve Canaro gibi ünlü bestecilerin Libertango, Milonga ve Adios Nonino gibi klasikleşen tangoları seslendirildi.



Ayrıca; Kutluer’in dünya piyasasındaki en yeni CD’si “Latin Romance”da yer alan ve Amerika’da yaşayan Meksikalı besteci Jose Elizondo’nun “Autumn in Buenos Aires” isimli Tangosuna da konserde yer verildi.



Konserin sonunda Başkan Yaşar ve Turenicova sahneye çıkarak sanatçılara tüm konuklar adına çiçekle teşekkür etti.