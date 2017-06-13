Dünyada çalıştırılan 168 milyon çocuk işçinin, 98 milyonu tarımda yer alıyor!

Halim Utlu / Gazeteci

Dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi olduğu tahmini yapılıyor. Bunlardan 98 milyonu,yaklaşık yüzde 60’ı, tarımda çalışıyor. Bu işlerin çoğu erken yaşta başlıyor ve çocuklar çoğu zaman ziraai ilaç, tehlikeli makineler, ağır yükler ve uzun saatlere maruz kalıyor. Kanıtlar, tarımda çalışan çocuk ve ergenlerin, yetişkinlere göre daha yüksek oranda yaralanma ve ölüm oranlarına sahip olduğunu gösteriyor.

Çocukların tarıma katılımının hepsi, çocuk işçiliği olarak tanımlanmıyor. Çoğu kırsal toplumlarda çocuklar, evin etrafındaki işlere yardım ediyor, hayvanlara bakıyor ve sebze-meyve topluyor.

Felaket ve çatışmalar, çocukları uygun olmayan işlere itebiliyor

Kısa süreli ve güvenli koşullarda hafif tarımsal çalışmalar, çocukların gelecekte işlerine yarayacak değerli bilgiler ve kabiliyetler kazanmasına imkan tanıyor. Fakat çatışma ve felaketler çocukları, yaşları için uygun olmayan işleri yapmaya itebiliyor.

Bu işler de muhtemelen çocukların fiziksel ve zihinsel gelişmelerine zarar veriyor ve öğrenme imkanlarından onları mahrum bırakıyor. Kriz esnasında okulu bırakan ve sonrasında devam etmeyen çocuklar, daha sonra büyük ihtimal fakir kalıyor.

Kılavuz; uzmanlar, politikacılar ve STK'na, yol gösteriyor

Tarım sektörü fakir kırsal hane halklarının gıda güvenliği ve geçim kaynaklarını attırmak, kırsal halka şoklardan daha hızlı çıkmakta yardım etme ve çocukların okulu bırakıp işe girme gibi olumsuz etkileriyle mücadele için, büyük bir potansiyel oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler(BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan yeni bir kılavuz, çocuk işçiliği endişelerinin çatışma ve felaket dönemlerinde tarım, gıda güvenliği ve beslenme programlarında, birlikte ele alınması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. Kılavuz, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle dün kamuoyu ile paylaşıldı.Kılavuz; kalkınma uzmanları, politika yapıcılar ve sivil toplum gruplarının, nasıl rehberlik edeceğini ortaya koyuyor.

100 milyon çocuk ve genç, felaketlerden etkileniyor

Dünyada yaklaşık 100 milyon çocuk ve genç insan, her sene felaketlerden etkileniyor ve 230 milyon insan silahlı çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor.

Bir kriz ortaya çıkınca, bir ailenin çocuklarına yeterli gıda, eğitim ve koruma sağlama imkânı ciddi şekilde zarar görüyor. Bu durum borçları sebebiyle çocukların esir alınması gibi en kötü seçenekler de dahil olmak üzere çocuk işçiliğinin vahamet ve yaygınlığında artış ile neticelenebiliyor.

Sürüncemeli Krizlerde, Kırılgan ve İnsani Bağlamlarda Tarımda Çocuk İşçiliği

26 sayfadan oluşan “Sürüncemeli Krizlerde, Kırılgan ve İnsani Bağlamlarda Tarımda Çocuk İşçiliği” başlıklı rapor tarım, gıda güvenliği ve beslenme programlaması üzerine çalışan kalkınma uzmanları, politika yapıcılar ve sivil toplum gruplarını amaçlıyor.

Öte yandan FAO Genel Direktör Yardımcısı Kostas Stamoulis “Tarım sektörü krizlerden önce, kriz esnasında ve sonrasında, hayatları kurtarmak ve aile geçimine katkıda bulunmak, kırsal kesimdeki hane halklarını desteklemek, en kötü çeşitleri de dahil olmak üzere çocuk işçiliğine karşı uygun iş imkanı ve alternatifler sağlamak için büyük bir potansiyel barındırıyor.” şeklinde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Yeni Klavuz; pratik adımları içeriyor

Bu arada yayımlanan Çatışma ve Felaketlerde Çocuk İşçiliğini Önlemek İçin Yeni Klavuz; programların gençlerin güvenli istihdam ve meslek eğitimi imkanlarına katkıda bulunmasını ve faaliyetlerin, savunmasız ailelerin istemeden de olsa, çocuk işçiliğini cesaretlendirmelerinin önüne geçmeye hedeflediğini garanti altına almak için, pratik adımları içeriyor.

Örneğin, iş için nakit girişimi, yetişkinlerin yüksek katılımını sağlayabilir ama bu durum aile çiftliğinde çocuklara kalan iş miktarını da etkileyebilir.

FAO, üretici organizasyonlarıyla çalıştı ve alternatif yollar getirdi

Bir krizde ailelerinden ayrılan çocuklar, yaşamak için hayatta kalmak için, çalışmak ihtiyacı hissedebilir. Aileler çocuklarını okuldan alıp işe verebilir.

Yeni kılavuzun, FAO’nun Tarımda Çocuk İşçiliğini Gözlemleme ve Değerlendirme El Kitabı’nın tamamlayıcısı niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Nijer’de FAO, genelde çocukların yaptığı işlerde tehlikeleri tespit etmek amacıyla, üretici organizasyonlarıyla birlikte çalıştı ve zararları düşürmek için alternatif yollar getirdi.

Çocuklar mülteci kamplarında, su ve yakıt toplamaya gönderilebiliyor

Mahsulün az veya yetersiz olması, ya da hiç olmaması, çocukların ailelerine destek vermek için çalışma ihtimallerini arttırabilir. Çatışmalarda da ateşli silah ve mayın gibi fiziksel tehlikeler, çocukların tarımda çalışmasını daha tehlikeli hale getirebilir. Çocuklar mülteci kamplarından tarımda çalışmaya veya şiddet ve suiistimal riski altında bulunacakları bölgelere, su ve yakıt toplamaya gönderilebilir.

FAO’nun geniş tecrübesine dayanan kılavuz, tarımda çocuk işçiliğini düşürmeyi hedefliyor.