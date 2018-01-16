Dünyada en fazla çalışan ülkeler açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

Açelya Aşkın / Editör

Dünya genelinde uzun olsa da özellikle son dönemde çalışma süreleri nin giderek düştüğü belirlenirken konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 'nün (OECD) verilerinden derlediği bilgilere göre, çalışma saatlerine göre, dünyada en fazla çalışılan ülkenin Meksika olduğu ortaya çıktı. OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika'da bir kişinin haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalıştığı tespit edildi.

Almanya listenin son sırasında …

OECD'nin açıkladığı listede ikinci sırada yılda 2 bin 230 saat çalışma ile Kosta Rika yer alırken, yılda 2 bin 113 saatle Güney Kore en çok çalışılan üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin ise yılda 1.832 saat çalışma süresi ile 16'ıncı sırada bulunduğu görüldü. Dünya genelinde çalışma saatlerinin giderek düştüğü belirlenirken OECD verilerine göre, 2015 yılında ortalama 1,700 ile 2 bin saat arasında çalışan bir Birleşik Krallık vatandaşının çalışma süresinin 2017 yılında 1,674 saate gerilediği belirlendi. Dünyanın en az çalışılan ülkesi olan Almanya’da ise bir Alman vatandaşının haftada 26.4 saat olmak üzere ortalama yılda 1,371 saat çalıştığı belirlendi.