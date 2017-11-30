Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu 11. Sertifika ve kemer bağlama töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

31 alp ve almila mavi,20 alp ve almila sarı,4 alp ve almila kırmızı, 4 alp ve almila 4 renkli ve 1 almila kür 1 seviyesi,2 alp ve almila kür 2 seviyesi olmak üzere toplamda 3 alp ve almıla siyah kemere terfi etmek için terdöktü. Toplamda 62 alp ve almila sertifika ve kemerlerine kavuştu.

Sporun destekçisi olmaya devam edeceğiz

Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.