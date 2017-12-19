Nur Çelebi / Editör

Her yıl, dünyanın en güçlü yüksek öğretim sistemlerine sahip ülkeler, şehirler ve üniversitelerinin ölçüt olarak alınarak yapılan Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri sıralamasının zirvesinde bu yıl Kanada’nın Montreal şehri yer aldı. Medya Takip Ajansı Interpress’in Londra merkezli üniversite derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2017 Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri raporundan derlediği bilgilere göre geçtiğimiz sene 7. sırada yer alan Montreal’in bu başarısında çok kültürlü, çok dilli ve yüksek kaliteli eğitim sisteminin bulunduğu üniversitelere sahip olmasının etken olduğu belirlendi.

Paris ikinciliğe geriledi …

Medyaya yılbaşından bu yana üniversitelerle ilgili 950 binden fazla haber yansırken, geçen yıl ilk sırada yer alan Fransa’nın başkenti Paris’in listede ikinci sıraya gerilediği belirlendi. Dünyanın en çok tercih edilen öğrenci şehirlerinden üçüncüsü ise İngiltere’nin başkenti Londra oldu. Bu şehirleri Güney Kore’den Seul ve Avusturalya’dan Melbourne takip ederken ilk 10’a giren diğer şehirler ise Almanya’dan Berlin, Japonya’dan Tokyo, Amerika’dan Boston, Almanya’dan Münih ve yine Kanada’dan Vancouver şehirleri olarak belirlendi.

Türkiye’den İstanbul ve Ankara ilk 100 içinde …

QS 2017 En İyi Öğrenci Şehirleri sıralamasında bu yıl Türkiye, 71. sıradaki İstanbul ve 81. sıradaki Ankara ile ilk 100 şehir arasında yerini aldığı belirlendi. Yaklaşık 200 üniversitesi bulunan Türkiye’den İstanbul ve Ankara’nın bu başarısında ülkenin en iyi üniversitelerinin bu şehirlerde bulunmasının da büyük etkisi olduğu görüldü. 40 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin ekonomik ve kültür başkenti olan İstanbul, egzotik yapısı, doğu ile batı arasındaki kültür çeşitliliği ve eşsiz mimarisi ile öğrencilerin dikkatini çekerken, Ankara’nın ise ülkenin başkenti olmasının yanı sıra özellikle yoğun öğrenci nüfusu ve uygun öğrenim ücretlerine sahip üniversitelerin bulunmasının büyük rolü olduğu tespit edildi.