Dünyanın en popüler 100 turistik kenti açıklandı

İrem Subaşı / Editör

Dünyanın en popüler 100 turistik kent i açıklanırken turizm ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Interpress’in, araştırma şirketi Euromonitor tarafından yayınlanan verilerden derlediği bilgilere göre, listede 2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul’un 15. sırada yer aldığı belirlendi. Rapora göre bu yıl şehre beklenen turist sayısının ise yüzde 5,8 azalışla 8.6 milyon kişi olmasının beklendiği görüldü. Türkiye’den 4 şehrin listeye girdiği araştırmaya göre, en popüler turistik 100 şehir arasında yer alan diğer şehirlerimizden Antalya 29’uncu, Edirne 68’inci ve Artvin’in ise 85’inci sırada yer aldığı tespit edildi.

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