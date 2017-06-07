Dünyanın iki derebeyi: ABD ve Rusya

Eyüphan Kaya

Eskiden köy ağaları vardı aralarında anlaşmazlık çıkınca mahiyetindeki vatandaşları savaştırıyorlardı, ölen de kalan da onlar için bir kazanımdı.

Şimdi dünya küçüldü bir köy haline geldi, bu insanlığın başına bela olan derebeyleri devlet adını aldılar ve benzer kabahatleri işliyorlar.

Buyurun ABD ve Rusya aynı şekilde bir politika gütmüyorlar mı?

Aralarında bir hile çevirdiler ve İsrail’i bir vesileyle Filistin topraklarına kondurdular, %10’na konan İsrail bu gün Filistinlileri %10’luk bir alana sıkıştırmış vaziyette. Bu sinsi ağalar bu minik yavruya günün birinde “artık yeter” de demiyor, yaptıkları bir şey var, Orta Doğunun dengesini bozarak Yahudilerin “ardı mahut” hayallerine alan açmaktır.

Baksanıza bu iki devletin yedi hikayesi varsa altısı Ortadoğu üzerindedir. DAİŞ denen bir terör örgütü oluşturdular, bir çok açıdan ondan nemalanıyorlar,

*İslam’ı bu vesileyle kötülüyorlar, İslamafobiyi yayıyorlar,

*Filistin topraklarında tespit edilen trilyon dolar değerindeki doğal gazı istediği şekilde kontrol etme yollarını arıyorlar,

*Orta doğuda kavga ve kargaşa çıkararak sağlıklı düşünme yolunu bu insanlardan alıyorlar,

*Terör örgütlerini silahlandırarak Suudi vb. ülkelere silah satıyorlar,

*Orta doğuda ölen her kişi kendileri için bir kazanımdır mantığıyla kavga ve kargaşanın devam etmesini sağlıyorlar,

İşin kötü tarafı bu iki devlet BM’nin daimi beş üyelerinden ikisidir. Yazık ki ne yazık! Böyle mi dünyaya çeki düzen vereceksiniz?

Dünya ancak hak ve adalet kavramıyla düzelebilir

Fi tarihte bizim köyümüzde dengesiz bir adam 19 yaşlarında bir delikanlıyı öldürmüştü ben de yasına gitmiştim. Köyün ileri gelenlerine bakarak dedim ki, “senin köyünde adam adamı öldürmüşse, bir daha ben benim deme hakkınız yok, çünkü onları barıştıramadınız, kin ve nefret devam ede ede kavgaya döndü, kavga cinayetle sonuçlandı.” Sert tepkim karşısında başlarını önüne eğmek durumunda kaldılar.

Şimdi de aynı şeyi ABD ve Rusya için diyorum Asya ve Avrupa arasında bulunan Orta Doğuda bu kaos ve kargaşa varken “biz de devletiz” demeyin, eğer siz devlet olsaydınız bu ateşi bir an evvel söndürecektiniz,

“Benim kanaatim budur,

İster doğrudur de, istersen kudur.”

Benim bu iki ülkeye hatırlatmam şudur; artık bu bölge üzerinden elinizi çekin! bunun cezasını siz çekmeseniz de sonraki kuşaklarınız çekecek.

AB ülkeleri nasıl ki aralarında anlaştı ve sınırsız, kavgasız yaşıyor, ancak İslam’a karşı birleşiyorsa, İslam dünyası da aralarında anlaşacak ve yoluna devam edecek, bize Recep Tayyip Erdoğan gibi birkaç devlet adamı daha lazım o kadar, onlar da imdadımıza kavuşmak üzereler haberiniz ola.

Gelin bari tarihinize kazınan lekeyi kapatma yolunu seçin derim.