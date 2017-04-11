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DÜNYAYI BAŞKASININ GÖZÜNDEN DENEYİMLEYİN: SANAL GERÇEKLİK ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE

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DÜNYAYI BAŞKASININ GÖZÜNDEN DENEYİMLEYİN: SANAL GERÇEKLİK ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE
Bu yıl beşinci kez seyirciyle buluşacak Engelsiz Filmler Festivali, sanal gerçeklik anlatılarıyla dünyaya farklı açılardan bakmaya davet ediyor.

2015 yılından itibaren Cannes, Sundance, Berlin, Tribeca, Locarno, Toronto gibi önemli film festivallerinin programlarında kendine yer bulan ve hikaye anlatımında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden sanal gerçeklik deneyimleri, izleyicinin hikaye içinde aktif bir rol üstlenmesini sağlıyor. Şimdiye dek perdede kendine sunulanı izleyen seyirci, sanal gerçeklik deneyiminde hikayenin içinde kendine bir yer buluyor, tercihleriyle hikayenin akışına etki edebiliyor. 

BİR SÜRELİĞİNE BAŞKASI OLABİLSEYDİNİZ NE OLURDU? 

Bir süreliğine tecritteki bir mahkumun, evinden edilmiş Suriyeli bir mültecinin ya da tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin yerine geçmemize imkan veren sanal gerçeklik anlatıları farkında olmadığımız şeyleri görebilmemizin yolunu açıyor. 

Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl programında yer alan iki farklı projeyle seyircilerini sanal gerçeklikle tanışmaya çağırıyor.

KÖRLÜK ÜZERİNE NOTLAR: KARANLIĞA DOĞRU 

Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru adlı ilk projede izleyiciler, 1983 yılından itibaren görme yetisini yavaş yavaş kaybeden yazar John Hull’un tuttuğu sesli günlükleri görsel-işitsel olarak deneyimleme fırsatı bulacaklar. Seyirciler bir sanal gözlük aracılığıyla John Hull’un görme yetisini yitirdiği süreçteki duyumsal ve psikolojik deneyimlerine ortak olacaklar. 

Bu interaktif deneyimin bir parçası olarak, John Hull’un tuttuğu sesli günlükler ile görme yetisini yavaş yavaş kaybedişini anlattığı Körlük Üzerine Notlar adlı belgesel de Festival programında izlenebilecek.

Tribeca Film Festivali’nde Storyscapes Ödülü ve Sheffield Doc/Fest’te Alternatif Gerçeklikler VR Ödülü alan Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru Sanal Gerçeklik Deneyimi, İstanbul’da 12-14 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu'da; Ankara’da ise 20-23 Mayıs tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde seyircilerle buluşacak. 

TEKERLEKLİ SANDALYE SİMÜLATÖRÜ

Tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçmek ne kadar zor olabilir? Kullanıcıların; tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kent ortamında karşılaştığı engelleri deneyimlemesi için tasarlanmış olan Tekerlekli Sandalye Simülatörü, Festival seyircilerine bu sorunun yanıtını verecek. Bir sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanılan simülatör, kullanıcıların tekerlekli sandalye kullanan kişilerin şehirde gezerken yaşadığı zorlukları anlamasını sağlayacak. Simülatör, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde denenebilir.

British Council işbirliği ile gerçekleştirilen sanal gerçeklik deneyimlerine katılım ücretsiz olacak. 

FESTİVAL’DE TÜM FİLMLER, YAN ETKİNLİKLER
VE MEKANLAR ERİŞİLEBİLİR 

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul  ve 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da olacak Engelsiz Filmler Festivali, tüm filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir mekanlarda sunuyor. Seyirciler, tüm gösterim ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyorlar. 

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