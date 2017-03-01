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Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum

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Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum
Çankaya Belediyesinin de ortaklarından olduğu engelli bireylerin medya alanında istihdamına yönelik “Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum” Avrupa Birliği Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

2 bin 200 proje başvurusu arasından hibe almaya hak kazanan projede eğitimler; editörlükten spikerliğe, muhabirlikten kurgu operatörlüğüne geniş bir yelpazede verilecek. 

 

Medya ve İletişim Akademisi Derneği, Çankaya Belediyesi ve Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği ortaklığında yürütülen "Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum" ile engellilere medya alanında istihdam sağlamayı hedefleyen projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ankara Hilton Otelde gerçekleştirilen tanıtım, bilgilendirme ve açılış toplantısında konuşan Medya ve İletişim Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı,  Çankaya Belediyesi ve Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği ile ortak yürütülecek projenin Avrupa Birliği'ne başvuran 2 bin 200 proje arasından 145'inin hibe almaya hak kazandığını belirtti.

 

EĞİTİM 6 AY SÜRECEK

Proje ortopedik engellilerin eğitilerek, medyada istihdamının sağlanması açısından ilk olma özelliği taşıyor. Engelli bireylerin kalifiye işlerde de çalışabileceklerini kanıtlamayı hedefleyen projede; muhabirlik, internet haber portalı editörlüğü, televizyon ve radyo spikerliği, video kurgu operatörlüğü, televizyon grafikerliği, televizyon, sinema yayın makyözlüğü meslekleri yer alıyor. Projede yer alacak engellilere söz konusu meslek gruplarına yönelik 6 aylık uygulamalı eğitim verilecek. Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim dersleri de alacak olan engelliler, proje süresince haftada 2 gün bir uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanınca izlenecek ve gerektiğinde destek alabilecek.

Proje ortaklarından olan Çankaya Belediyesi, projede eğitim alabilecek kişilerin sağlanması, eğitimlerin verileceği mekanlar ve diğer birtakım fiziki ihtiyaçları karşılayacak. 

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