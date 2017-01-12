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Duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekleyen Altındağlı kadınlar, görme engellileri unutmadı

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Duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekleyen Altındağlı kadınlar, görme engellileri unutmadı
Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda önemli bir etkinliğe imza attı. Düzenledikleri programla farkındalık yaratan Altındağlı kadınlar, görme engelli bireylere destek verdi.

Görme engelliler ile empati kurdular

Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, görme engellilerin yaşamına ortak olma amacıyla gerçekleştirildi. Bu doğrultuda beyaz bastonla gözleri kapalı bir şekilde engelli platformunda yürüyen merkez üyelerinden Yurdagül Karabulut, duygularını dile getirdi. Program, görme engellilerin eğitim hayatında çektiği sıkıntıları konu alan kısa filmle devam etti. Daha sonra Altındağlı kadınlardan Betül Özgen, Görme Engelliler Haftası’nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Hilal Demirbaş’ın şiiri ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Görme engelli bir kızın kaleme aldığı ‘Görüyorum’ isimli yazıyı okuyan Urguya Güneş, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

“Onlara her zaman kucak açacağız.”

Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Betül Özgen, görme engellilere her zaman destek vereceklerini belirtti. Toplumun bu konuda daha duyarlı davranmasını isteyen Betül Özgen, fiziksel farklılıkların sorun olmaması gerektiğini söyledi.

Bir diğer üye Urguya Güneş ise şöyle konuştu: “Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Kimisi komşumuz, kimisi akrabamız. Hayatın neler getireceği hiç belli olmaz. Bir bakarsınız onların yerinde biz varız. Altındağlı kadınlar olarak onlara her zaman kucak açacağız.”

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