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Düzenlenen ankette bir köpeğin kulaklarını keserek işkence fotoğraflarını internette paylaşan kişilere hapis cezası çıktı

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Düzenlenen ankette bir köpeğin kulaklarını keserek işkence fotoğraflarını internette paylaşan kişilere hapis cezası çıktı
BİR KÖPEĞİN KULAKLARINI KESEREK EZİYET EDEN CANİLERE VERİLEN PARA CEZASININ İNSANLARI TATMİN ETMEDİĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN MELİH GÖKÇEK’İN TWİTTER ÜZERİNDEN DÜZENLEDİĞİ “HAPİS Mİ?”, “PARA CEZASI MI?” ANKETİ SONUÇLANDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, twitter hesabı üzerinden düzenlediği ankette, vatandaşların yüzde 93’ü, hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesini istedi. 

Başkan Gökçek, Isparta’da 18 yaş altı olduğu belirtilen ve bir köpeğin kulaklarını keserek işkence fotoğraflarını internette paylaşan kişilerin yakalanması için dün twitter hesabından çağrıda bulunmuştu.  Başkan Gökçek, bu canilerin yakalanmasının ardından, yasalar çerçevesinde sadece para cezasına çarptırılmalarının insanları tatmin etmediğini, bu tür insanlara hapis cezası verilmesi gerektiğini savunmuştu. 

Bu amaçla dün twitter hesabından, hayvanlara işkence edenlere; “Hapis cezası verilsin istiyoruz” ve “Para cezası devam etsin” şıklarının yer aldığı bir anket başlatan Başkan  Gökçek'in anketine kısa sürede 32 bin 128 kişi katıldı. Anket sonucuna göre; vatandaşların yüzde 93’ü para cezasını yeterli bulmayarak, hayvanlara işkence edenlere hapis cezası verilmesini istedi.

 

-TAKİPÇİLER TEŞEKKÜR ETTİ…

3 milyon 700 bine yaklaşan takipçi sayısıyla twitterı en aktif kullanan siyasiler arasında yer alan Başkan Gökçek’in, twitter anketi de takipçileri tarafından takdirle karşılandı. 

“Helal Başkanım, yüreğinize sağlık”, “Kutluyorum sizi Başkanım artık bu görüntüleri görmek istemiyoruz”, “Teşekkürler Başkan” gibi yorumların yanı sıra “En az bir yıl hayvan barınaklarında temizlikçi olarak görevlendirilsin. Lakin kontrol mekanizması kurulsun Sayın Başkanım”gibi tavsiye niteliğindeki yorumlar da yapıldı. 

 

-CANİLERİ, TAKİPÇİLERİYLE BİRLİKTE YAKALATMIŞTI…

Bir takipçisinin, köpeğin kulaklarını kesen canilerin fotoğraflarını retweet ederek, bu kişilerin yakalanması için yardım talep etmesi üzerine Başkan Gökçek, kendisiyle paylaşılan tüm bilgileri yine twitter hesabından duyurdu. 

Son olarak takipçilerin de desteğiyle canilerin kimlik bilgilerini de Savcılığa bildireceğini belirten Başkan Gökçek’in ardından, bu kişiler yakalandı. 18 yaşın altında olduğu belirtilen ve para cezasına çarptırılan canilere verilen bu cezanın yeterli olmadığını kaydeden Başkan Gökçek, twitter hesabından bir anket düzenleyerek, bu tip işkencelerin hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini kaydetti. 

Takipçileri de Başkan Gökçek ile aynı fikirde olduğunu yüzde 93’lük bir oy oranıyla göstermiş oldu. 

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