  • BIST 118.792
  • Altın 162,361
  • Dolar 3,7867
  • Euro 4,6556
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C

Edebiyatın Büyük Çınarı Yaşar Kemal, ölümünün 3. yılında anıldı

»
Edebiyatın Büyük Çınarı Yaşar Kemal, ölümünün 3. yılında anıldı
28 Şubat 2015’te aramızdan ayrılan edebiyatın büyük ustası romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal, ölümünün 3 yıldönümünde Çankaya’da düzenlenen seminerle anıldı.

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi ile Yaşar Kemal Vakfı’nın Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliğe sanatçı Zülfü Livaneli’nin yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşar Kemal’i anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başlayan seminerin açılış konuşmasını yapan Ayşe Semiha Baban, Yaşar Kemal ile Zülfü Livaneli’nin uzun yıllara dayanan dostluklarına değinerek, böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

 

YOL ARKADAŞI ZÜLFÜ LİVANELİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

İki yıl önce Yaşar Kemal isminde yeni bir park açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Nafiz Kaya ise “Yaşar Kemal’in adına böylesine güzel bir etkinliği onun yol arkadaşı Zülfü Livaneli adını verdiğimiz kültür merkezimizde yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Buradaki sinema ve edebiyat atölyeleri, galeriler, konferanslarla Türkiye için değer taşıyan sanatçıları yaşatabilmenin en güzel yolunun bunlar olduğunu düşünüyoruz. Bu onur hepimizin” diye konuştu.

Seminerin ilk bölümünde sanatçı Zülfü Livaneli, yazar Feridun Andaç ve Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce konuşmacı oldu. Andaç’ın “Yaşar Kemal Anlatısında Değişimin Tanıklığı: Deniz Küstü” konusunu ele aldığı seminerde, Barış İnce Yaşar Kemal’in toplumsal mücadelesini anlattı.

 

“SADECE BÜYÜK BİR EDEBİYATÇI DEĞİLDİ”

Çankaya Belediyesinin kazandırdığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Parkı gibi halkın yararına çalışmalar ve kısa süre sonra açılacak Atatürk Kültür Merkezi için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Livaneli ise şöyle konuştu:

“Yaşar Kemal yalnızca büyük bir edebiyatçı değil, büyük bir direnç adamı, büyük bir kavga adamı, barış için hayatı boyunca mücadele etmiş, sömürüye karşı durmuş bir insandı. Yaşar Kemal’in söylediklerinin ne kadar haklı olduğu yıllar sonra ortaya çıkıyor. Barış için çok çırpınan Yaşar Kemal’i yalnız romanlarından değil, makalelerinden, röportajlarından da okuyarak düşüncelerini anlamak lazım.”

Seminerin ikinci bölümünde ise yazar Kadir Yüksel Yaşar Kemal’i öyküleriyle anlatırken yazar Zafer Köse de “Yaşar Kemal Penceresinden Hayat” konusunu irdeledi.

Yaklaşık 4 saat süren etkinlikte seminerin yanı sıra Ender Macun imzalı “Bir Yaşar Kemal Teması Umut” adlı fotoğraf gösterimi düzenlendi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017’de düzenlenen kültür gezilerine 2 bin 530 kişi katıldı23 Şubat 2018 Cuma 10:25
  • "Komşum ve Ben" kadim değerler fotoğraf ve kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu23 Şubat 2018 Cuma 10:16
  • Polatlı Belediyesi Şehrin 7 bin yıllık tarihini ortaya çıkartmak için çalışma başlattı23 Şubat 2018 Cuma 08:27
  • “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak22 Şubat 2018 Perşembe 10:33
  • Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezlerinde tasavvuf müziği eğitimi alan kursiyerler, provalarını artık Mevlevihane’de yapıyorlar22 Şubat 2018 Perşembe 10:31
  • Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin bu haftaki konuğu, Dr. Mustafa Tatçı oldu22 Şubat 2018 Perşembe 10:22
  • 25. Uluslararası Adana Film Festivali 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak22 Şubat 2018 Perşembe 09:35
  • Kuzgunlar Tiyatro Topluluğu, Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahne aldı22 Şubat 2018 Perşembe 09:12
  • “Rumi İle Yaşlı Aslan” adlı kukla oyuna, ilkokul öğrencilerinin büyük ilgi21 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
  • Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi ikinci dönem kayıtları başladı20 Şubat 2018 Salı 11:24
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim